Tenso momento durante la audiencia: Nicolás Maduro responde “soy prisionero de guerra”

Nicolás Maduro se presentó este lunes ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos principalmente por narcotráfico. Durante la audiencia, el líder venezolano se declaró no culpable y afirmó que sigue siendo el “presidente” de Venezuela. También aseguró: “Me capturaron en mi casa de Caracas”, según reportó CNN.

La sesión, que duró cerca de una hora, estuvo marcada por momentos dramáticos, pero el instante más tenso ocurrió al final, cuando un activista le gritó en español que “pagaría” por lo que había hecho. Maduro se giró y respondió: “Soy presidente secuestrado” y “prisionero de guerra”, antes de ser escoltado junto a su esposa, Cilia Flores. El manifestante fue retirado de la sala por personal de seguridad.

Tras la audiencia, ambos fueron trasladados en una caravana terrestre de regreso a la prisión de Brooklyn, donde permanecen recluidos. Ambos podrán recibir una visita consular.



El abogado de Maduro, Barry Pollack, indicó ante el tribunal de Nueva York que su cliente no solicitará la libertad bajo fianza por ahora, aunque podría hacerlo más adelante. La próxima audiencia se realizará el 17 de marzo.



Los delitos por los que es acusado Nicolás Maduro

El fiscal Jay Clayton presentó las acusaciones contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Entre los señalamientos figura la conspiración para cometer narcoterrorismo, así como su presunta participación en una red destinada a traficar cocaína hacia Estados Unidos con el apoyo de grupos criminales y organizaciones terroristas, entre ellas las disidencias de las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. También, se les atribuye la planificación para fabricar, distribuir y enviar cargamentos de droga utilizando aeronaves registradas legalmente para facilitar el transporte ilícito.

A estas imputaciones se suman cargos relacionados con armamento pesado. Maduro es acusado de poseer y trasladar ametralladoras y dispositivos destructivos, delitos que se vinculan directamente con el tráfico de drogas. También se le señala por conspirar con terceros para adquirir y emplear este tipo de armas con el objetivo de proteger sus operaciones criminales.



Delcy Rodríguez juramentó como presidenta interina de Venezuela

Este lunes, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en la operación militar liderada por Estados Unidos. Durante su juramentación ante el Parlamento, Rodríguez expresó su rechazo al hecho, calificándolo como un “secuestro” y afirmando que el mandatario y la primera dama, Cilia Flores, son “héroes” en territorio estadounidense.

Rodríguez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta y era la primera en la línea de sucesión, recibió la orden del Tribunal Supremo de Justicia para ejercer la presidencia por un periodo de 90 días, prorrogables.

*Con información de EFE y AFP