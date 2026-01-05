En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
CÚPULA CHAVISTA
TRASLADO A COLPENSIONES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela: “Vengo con dolor”

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela: “Vengo con dolor”

Mientras daba juramento, denunció “el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EE. UU. de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera combatienta, primera dama de este país, Cilia Flores”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela: “Vengo con dolor”
AFP

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta interina del país, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y ciudades cercanas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EE. UU. de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera combatienta, primera dama de este país, Cilia Flores", dijo ante el Parlamento al asumir el cargo.

Últimas Noticias

  1. Se establece fecha de la siguiente audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores
    Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos -
    AFP
    MUNDO

    Se establece fecha de la siguiente audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

  2. Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York
    Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York
    Fotos: captura de pantalla / AFP
    MUNDO

    Abogado de Nicolás Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York

"Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos", añadió.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. El Tribunal Supremo de Justicia le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Venezuela

Donald Trump

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Publicidad

Publicidad

Publicidad