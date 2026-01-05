Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela: “Vengo con dolor”

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta interina del país, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y ciudades cercanas.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EE. UU. de Norteamérica: el presidente Nicolás Maduro y la primera combatienta, primera dama de este país, Cilia Flores", dijo ante el Parlamento al asumir el cargo.

"Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos", añadió.



Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. El Tribunal Supremo de Justicia le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.



Noticia en desarrollo.