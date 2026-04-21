Tiroteo en México: perfil del agresor que mató a una persona e hirió a 13, entre ellas 3 colombianas

Un ciudadano mexicano asesinó a tiros a una mujer canadiense y posteriormente se quitó la vida el lunes en las pirámides de Teotihuacán, en el centro del país. Este tiroteo en México dejó, además, al menos 13 turistas extranjeros heridos, entre ellos un menor de edad colombiano.



El tiroteo se registró alrededor del mediodía en uno de los sitios prehispánicos más visitados del país, a menos de dos meses del arranque del Mundial de Fútbol 2026, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

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De acuerdo con autoridades de Seguridad, la víctima canadiense tenía entre 20 y 25 años, mientras que el agresor, identificado como el mexicano Julio César Jasso Ramírez, de 27 años. Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza.

Un equipo de la agencia de noticias AFP sostuvo fue testigo del momento en que uno de los cuerpos, cubierto con una bolsa blanca, era descendido con cuidado por las empinadas escalinatas de piedra volcánica de la pirámide hasta la Calzada de los Muertos, el eje principal del complejo arqueológico.



Anna Durmont, ciudadana estadounidense de 37 años y especialista en historia del arte, relató a la AFP que se encontraba dentro del museo del recinto cuando ocurrieron los hechos.



"No escuchamos los disparos... pero el chófer que nos trajo vio al atacante, escuchó los disparos y estaba muy preocupado", relató.

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El sitio arqueológico, que habitualmente recibe a visitantes de múltiples nacionalidades, fue rápidamente acordonado con la llegada de cientos de policías, elementos de la Guardia Nacional y personal de emergencia.

A través de la red social X, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, calificó lo ocurrido como "un horrible acto de violencia armada" y aseguró que su gobierno mantiene comunicación con las autoridades mexicanas.

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Autoridades de seguridad confirmaron que 13 personas extranjeras resultaron lesionadas, seis de ellas por impactos de bala.



Identidad de las colombianas heridas durante tiroteo en México

Entre quienes sufrieron heridas de arma de fuego y fueron trasladados a hospitales se encuentran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una ciudadana canadiense, un brasileño y dos estadounidenses. Estas son las identidades de las tres mujeres colombianas adultas heridas (la identidad del niño es reservada por las autoridades):



Paola González (36 años)

Diana Castro Calderon (37años, herida de bala)

Luisa Fernanda Puente (22 años)

Además, un ruso, un brasileño, una colombiana y otros cuatro ciudadanos estadounidenses resultaron con lesiones por caídas o golpes, las cuales fueron atendidas en el lugar.

Inicialmente se informó que uno de los lesionados era de origen holandés, aunque posteriormente las autoridades aclararon que se trataba de un brasileño.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a varios heridos a los pies de las pirámides, construidas alrededor del año 100 de nuestra era

Una "agresión directa": el motivo del tiroteo en México

El ataque ocurrió en la pirámide de la Luna, el único monumento del complejo en el que todavía está permitido el ascenso de visitantes por las empinadas escalinatas. De acuerdo con los primeros indicios de la investigación, "pareciera una agresión directa", declaró a la prensa Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México.

Imágenes difundidas en redes sociales desde distintos ángulos muestran al presunto agresor en un punto intermedio de la estructura, de aproximadamente 45 metros de altura, donde existe una especie de descanso.

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En algunas fotografías se observa al individuo con el rostro parcialmente cubierto por una mascarilla oscura, aparentemente sosteniendo un arma corta. Al escucharse una detonación, varias personas se lanzan al suelo a corta distancia del atacante.

El Gabinete de Seguridad federal informó, mediante un comunicado, que en el sitio fueron localizados "un arma de fuego, un arma cortopunzante y cartuchos útiles", y que el lugar permanece bajo resguardo de la policía estatal y la Guardia Nacional.

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"Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente", escribió la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X.

El recinto continúa custodiado por alrededor de 300 elementos de seguridad, entre policías estatales y efectivos de la Guardia Nacional.

México cuenta con cerca de 200 zonas arqueológicas de gran interés turístico, donde se han reportado accidentes a lo largo de los años; sin embargo, este representa el primer caso de agresión armada registrado en varias décadas.

Con miras al Mundial de Fútbol, cuya inauguración en México está prevista para el 11 de junio, se anticipa un aumento en la llegada de turistas extranjeros a este tipo de destinos.



¿ Dónde queda Teotihuacán?

Teotihuacán se localiza a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México y es uno de los principales atractivos incluidos en excursiones diarias para visitantes nacionales y extranjeros. Entre enero y julio de 2025, fue la segunda zona arqueológica más visitada del país, con cerca de un millón de turistas, solo por detrás de Chichén Itzá, según datos oficiales.

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En sus alrededores también se desarrollan actividades turísticas como vuelos en globo aerostático y festivales musicales.

El pasado fin de semana, un concierto de música electrónica encabezado por el DJ sudafricano Black Coffee congregó a miles de personas a unos 800 metros de los antiguos templos, entre la tarde del sábado y la mañana del domingo.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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