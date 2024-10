Tragedia en Valencia: Gobierno habilita esta línea para colombianos afectados y sus familiares

Colombia anunció que ayudará a connacionales que se hayan visto afectados por la tragedia en Valencia, España, debido a las inundaciones que causó la DANA, la peor del siglo y que deja más de 60 muertes, según autoridades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado para expresar “su solidaridad con el gobierno y el pueblo de España por las graves inundaciones que azotan varias zonas de su país. Colombia expresa sus condolencias por las víctimas que ha dejado esta tragedia y hace votos por una pronta y total recuperación de los territorios".

¿Cómo pueden afectados por la DANA en Valencia solicitar ayuda al Gobierno de Colombia?

A través del Consulado en Valencia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro activó el protocolo ante la emergencia, estableciendo los siguientes canales de atención: cvalencia@cancilleria.gov.co, contactenos@cancilleria.gov.co, línea telefónica: +34 696 84 64 69.

Así mismo, emitirá “alertas, de ser necesario, y recomendaciones para que los ciudadanos conozcan las zonas de peligro, lugares seguros y medidas preventivas. La información se publica en redes sociales de la Cancillería, en la página web del consulado, y mediante medios de comunicación”.

El Consulado de Colombia también trabajará en conjunto con las autoridades de Valencia y de rescate para facilitar el acceso a refugios, servicios médicos y otros apoyos que requieran los connacionales, a quienes censará para identificar sus necesidades.

“En caso de pérdida de documentos debido a la inundación, el consulado puede proporcionar documentos, como pasaportes ordinarios, de emergencia o exentos”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que, por medio del Consulado en Valencia, “facilitará a los colombianos afectados el contacto con sus familiares para informarles sobre su situación”.

Según la delegación diplomática, hay reporte de varios connacionales con sus casas inundadas, pero no están en situación de peligro. Añadió que, por el momento, “no hay colombianos identificados entre los fallecidos”.

¿Cuántos colombianos viven en Valencia?

Colombia, Venezuela y Ecuador son los países de origen de la mayoría de los migrantes latinoamericanos en la región de Valencia, la más castigada por el temporal. Más de 34.000 colombianos, unos 19.000 venezolanos y cerca de 12.000 hondureños residen en la zona.

Las autoridades españolas, que todavía manejan cifras provisionales y trabajan en la identificación de víctimas, no han facilitado aún la identidad de afectados de terceros países. No obstante, embajadas latinoamericanas, como la colombiana, han abierto un canal de urgencia para comunicarse con sus nacionales afectados.

En redes circulan llamamientos por la desaparición de varios ciudadanos colombianos y un joven hondureño.

Expertos atribuyen la tragedia en Valencia al cambio climático - JOSE JORDAN/AFP

"La última vez que hablé con mi hijo fue anoche, me contó que el agua le llegaba a la cintura y ya no me ha vuelto a contestar", relató a la agencia de noticias EFE una mujer, entre lágrimas, que dijo ante las cámaras que su hijo es colombiano y se encontraba en Benetússer trabajando, por si sirve para identificarle.

Ella, junto a otros familiares de desaparecidos, estaba a un lado del río Turia en Valencia, en el acceso a la V-30 y frente a la pedanía de la Torre, también inundada, para intentar acceder al otro lado en busca de su hijo. Los agentes de la Policía los desalojaron de la zona.

"No hago más que preguntar y preguntar y no me dicen nada. Solo me dicen que me conecte con Benetússer y llamo y llamo, pero no me contestan", afirmó la angustiada madre.

La cifra provisional de fallecidos supera a la que ocasionó la rotura de la presa de Tous (Valencia) en 1982, cuando hubo 38 fallecidos, mientras que los servicios de emergencias se afanan para poder llegar a las zonas más afectadas, que permanecen incomunicadas desde el martes 29 de octubre.