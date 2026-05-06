Tras amenazar con retomar bombardeos, Trump ahora dice que “es muy posible” un acuerdo con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bombardear de nuevo Irán si no se alcanza un acuerdo con sus dirigentes para poner fin a la guerra. "Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria 'Furia Épica' llegará a su fin", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en alusión a la campaña militar contra Irán.

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"Si no llegan a un acuerdo, los bombardeos van a volver a comenzar, y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes", amenazó.

No obstante, poco después aseguró frente a periodistas en el Despacho Oval que "hemos mantenido conversaciones muy productivas en las últimas 24 horas y es muy posible que lleguemos a un acuerdo".



Entretanto, el principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, consideró que Washington busca la rendición de Teherán por diversos medios, incluido un bloqueo naval. "El enemigo, en su nuevo plan, busca, mediante un bloqueo naval, presión económica y manipulación mediática, destruir la cohesión del país para obligarnos a rendirnos", declaró Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán, en un mensaje de voz publicado en su canal oficial de Telegram.



Pero el régimen de Irán también manifestó que la propuesta de Trump para poner fin a la guerra está "en estudio".

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"El plan y la propuesta de Estados Unidos siguen en estudio", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, a la agencia de noticias ISNA. Añadió que Teherán transmitirá sus puntos de vista a Pakistán, mediador en la crisis, una vez que haya fijado "su posición". (Lea también: ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo?)



“El objetivo más importante es eliminar todo el material (nuclear) enriquecido de Irán”: Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró este miércoles que su Ejército está preparado "para cualquier escenario" en Irán, y quiso disipar cualquier rumor sobre la falta de coordinación con EE. UU. tras la propuesta de este país para sellar un acuerdo de paz.

"Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad", dijo Netanyahu en un videomensaje al inicio de una reunión con su gabinete de seguridad.

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"Hablo con el presidente Trump casi a diario. Mi equipo y el suyo se comunican diariamente, incluso hoy. Y también hablaré con el presidente Trump esta noche", dijo Netanyahu, después de que algunas fuentes israelíes asegurasen que el Gobierno desconocía la última propuesta.

"Tenemos plena coordinación, no hay sorpresas. Compartimos objetivos comunes y el más importante es eliminar todo el material (nuclear) enriquecido de Irán y desmantelar su capacidad de enriquecimiento", añadió.

Según la propuesta de acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear; Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados, y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Trump anunció el martes la suspensión de la operación Proyecto Libertad, que había lanzado EE. UU. el lunes para liberar a los buques atrapados en el estratégico estrecho de Ormuz a raíz del bloqueo iraní. El mandatario estadounidense dijo que la decisión se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin dar más detalles al respecto.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE