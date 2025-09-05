La dura advertencia de Donald Trump a Venezuela si vuelve a tener aviones en "posición peligrosa"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, en una rueda de prensa, hizo una nueva advertencia a Venezuela, luego de que el Departamento de Defensa del país norteamericano denunciara que dos aeronaves del régimen de Nicolás Maduro sobrevolaron una embarcación militar estadounidense en el mar Caribe, una acción calificada como una "acción altamente provocadora".

"Ellos (Venezuela) van a estar en problemas (...) Si hacen eso usted tiene la opción de hacer cualquier cosa que quiera. Si vuelan en una posición peligrosa serán derribados", indicó. También respondió si quiere ver un “cambio de régimen” en Venezuela, y dijo: “No estamos hablando de eso. Estamos hablando del hecho de que tuvieron una elección (Venezuela) que fue muy extraña por decirlo suavemente, estoy siendo muy amable cuando digo eso”.

Noticia en desarrollo...