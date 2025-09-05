Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / La dura advertencia de Donald Trump a Venezuela si vuelve a tener aviones en "posición peligrosa"

La dura advertencia de Donald Trump a Venezuela si vuelve a tener aviones en "posición peligrosa"

El presidente de Estados Unidos dijo que, si vuelve a pasar, "van a estar en problemas". También habló del régimen de Nicolás Maduro. Esto dijo.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:34 p. m.
Comparta en:
Nueva advertencia de Trump a Venezuela.
Nueva advertencia de Trump a Venezuela.
AFP