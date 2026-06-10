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Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump afirma que Irán "tardó demasiado en negociar" y ahora tendrá que "pagar las consecuencias"

Trump afirma que Irán "tardó demasiado en negociar" y ahora tendrá que "pagar las consecuencias"

El presidente hizo esta declaración luego de que sus fuerzas atacaran Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense. El régimen afirmó haber atacado bases estadounidenses este miércoles.

Por: AFP
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Trump afirma que Irán "tardó demasiado en negociar" y ahora tendrá que "pagar las consecuencias"
AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que Irán ha tardado demasiado en negociar un acuerdo sobre el conflicto en Oriente Medio y que ahora "tendrá que pagar las consecuencias".

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La publicación de Trump en las redes sociales, en la que afirmaba que el ejército iraní había sido "completamente derrotado", se produjo después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran disparos, poniendo a prueba el alto el fuego que entró en vigor en abril. 

La amenaza de Trump a Irán

"¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! ¡Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ahora tendrán que pagar las consecuencias!", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

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Esto contrastaba con sus declaraciones a los periodistas el martes, en las que afirmaba que las negociaciones para un acuerdo duradero que pusiera fin a la guerra estaban en su "fase final" y que podrían concluirse en "dos o tres días".

A última hora del martes, las fuerzas estadounidenses anunciaron que llevaron a cabo ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense el lunes, y que los medios iraníes informaron de explosiones a lo largo de su costa sur.

Posteriormente, el Comando Central de Estados Unidos declaró que la Fuerza Aérea y la Armada estadounidenses contaban con estaciones de mando y control, defensa y vigilancia.

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Irán, por su parte, afirmó haber atacado bases estadounidenses en Jordania y Bahréin el miércoles.

Noticia en desarrollo.

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