Trump sobre carta que le habría enviado Maduro: "Veremos qué pasa con Venezuela"

El presidente estadounidense, Donald Trump, evitó confirmar si recibió una carta de Nicolás Maduro, en la que este le invitaba a negociar, y preguntado por el asunto, simplemente dijo: "Ya veremos qué pasa con Venezuela".

Maduro envió una carta a Trump el 6 de septiembre, cuatro días después de que EE. UU. atacara una supuesta narcolancha venezolana por primera vez.

En la misiva, el venezolano le proponía entablar conversaciones a través del enviado especial del país norteamericano, Richard Grenell, según informó este sábado la agencia Reuters.



¿Qué dijo Trump sobre la carta de Maduro?

No obstante, Trump se mostró ambiguo cuando un periodista del grupo que sigue este domingo al mandatario le preguntó si había recibido esa carta de Maduro y cuál era su respuesta, antes de partir junto a otros miembros del Gobierno hacia el funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk en Arizona.



"Bueno, no lo quiero decir, pero ya veremos qué pasa con Venezuela. No lo quiero decir", contestó. Según Reuters, que tuvo acceso a la carta de Maduro a Trump, el líder del régimen venezolano rechazó las acusaciones de la Casa Blanca de que Venezuela tiene un gran papel en el narcotráfico y le ofreció hablar sobre esta cuestión y la de la repatriación de migrantes venezolanos.

De acuerdo con la agencia, Maduro señaló que solo un 5% de las drogas producidas en Colombia pasan por Venezuela, y sostuvo que las autoridades venezolanas neutralizan y destruyen el 70% de estas.

"Presidente, espero que juntos podamos vencer las falsedades que han mancillado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica (...). Este y otros problemas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial para superar el ruido mediático y las noticias falsas", apuntaba Maduro.

El líder venezolano también destacó a Grenell como un "canal que ha funcionado inmaculadamente" para resolver en el pasado las acusaciones de EE. UU. de que Venezuela no estaba readmitiendo a sus nacionales, un tema que ayer Trump volvió a enarbolar.

Trump dijo este sábado en Truth Social que Venezuela pagará un alto precio si no readmite a sus "presos" que han sido "forzados" a ir a Estados Unidos por el "liderazgo venezolano", en plena escalada de tensiones por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Según el mandatario norteamericano, EE. UU. ha hundido desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes de Venezuela y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, la noche del viernes.

Venezuela, entretanto, realizó el sábado jornadas de adiestramiento en diferentes comunidades del país, en las que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) salió de los cuarteles para enseñar a los ciudadanos sobre el manejo de armas, como parte de un plan en defensa de Estados Unidos.

"Es la fusión de la unión profunda de nuestra FANB, heredera directa del Ejército unido libertador (...) y nuestro pueblo organizado y empoderado", señaló Maduro en un encuentro con campesinos en el estado Aragua (norte), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El mandatario indicó que el "imperio norteamericano" amenaza a Venezuela, pero la nación está más unida que nunca para "garantizar la soberanía, la paz y el derecho a la vida y al trabajo del pueblo de Venezuela".

De acuerdo con el canal estatal, los militares se desplegaron en comunidades de los estados Amazonas, Apure, Barinas, Bolívar, Miranda, Nueva Esparta, Mérida, Táchira, Trujillo, así como Zulia, en los que dictaron charlas e hicieron prácticas sobre el uso de armas militares.

En Caracas, la FANB realizó una caravana por distintas autopistas y avenidas para llegar al popular sector de El Valle, donde el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tildó la actividad como un "hito" en la "revolución militar" del país.

