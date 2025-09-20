En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro envió carta a Trump para pedirle hablar directamente con su Gobierno, según Reuters

“Espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, decía la misiva, de acuerdo con lo informado por la agencia de noticias.

Por: REUTERS
Actualizado: 20 de sept, 2025
AFP

