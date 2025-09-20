Maduro envió carta a Trump para pedirle hablar directamente con su Gobierno, según Reuters

La agencia Reuters reveló que Nicolás Maduro le habría enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le pedía hablar directamente con un enviado de su Gobierno.

La misiva, de acuerdo con la agencia de noticias, estaba fechada el 6 de septiembre, “cuatro días después de un ataque estadounidense contra un buque que, según la administración Trump, transportaba narcotraficantes”.

El texto se conoció el mismo día que Venezuela realizó una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos, mientras Trump amenazó a Caracas con consecuencias "incalculables" si no acepta el retorno de migrantes deportados.



¿Qué dice la carta de Maduro?

La agencia de noticias Reuters publicó unos apartes del texto: "Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica".



"Estos y otros temas siempre estarán abiertos a una conversación directa y franca con su enviado especial (Richard Grenell) para superar el ruido mediático y las noticias falsas", agrega la carta, indicando que "hasta la fecha, este canal ha funcionado perfectamente".

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico y dijo haber destruido por lo menos cuatro barcos de supuestos narcotraficantes en aguas cercanas a Venezuela, en ataques que dejaron cerca de 20 muertos.

Venezuela denuncia un plan de Washington para buscar un "cambio de régimen" con la intención de apoderarse del petróleo y otros recursos naturales.



Entrenamiento militar en calles de Venezuela

El Ejército se desplegó este sábado 20 de septiembre en la principal avenida de Petare, un populoso barrio de Caracas, que en 2024 registró protestas contra la reelección de Nicolás Maduro, para instruir en el uso de armamento a civiles que se anotaron voluntariamente para colaborar con el ejército.

Los militares ofrecieron pequeños talleres con grupos de unos treinta voluntarios sobre cómo manejar las armas o las bases del "Método táctico de resistencia revolucionaria (MTRR)" con información sobre cómo "camuflarse", "sobrevivir" (defensa personal, primeros auxilios) y "pensamiento ideológico".

Los entrenamientos se llevaron a cabo en todo el país. En ciudades del oeste como San Cristóbal o Barinas la convocatoria también fue baja, según constataron corresponsales de la AFP.

Embarcaciones de pescadores y la marina recorrieron con lanchas rápidas la costa venezolana, según imágenes difundidas por la televisión pública. "Este día de hoy es un hito que estamos marcando en la revolución militar que estamos escribiendo todos, pueblo y Fuerzas Armadas juntos. ¡Es una verdadera revolución militar!", dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

En paralelo, Trump amenazó con consecuencias "incalculables" a Venezuela si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados. "Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América", escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social.

Agregó en mayúsculas que, de lo contrario, "el precio que pagarán será incalculable".

Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones en 2019, pero la repatriación de migrantes es uno de los pocos sectores donde los canales de comunicación entre los dos países permanecen abiertos, destacó una fuente diplomática a la AFP.

El viernes 19 de septiembre, un avión estadounidense devolvió a 185 migrantes a Caracas y, según el gobierno venezolano, más de 13.000 han sido repatriados desde Estados Unidos y México tras los acuerdos alcanzados en enero.

Washington acusa a Maduro de vínculos con el narcotráfico y pide 50 millones de dólares por su captura. Caracas niega vigorosamente estas acusaciones y en respuesta ordenó el despliegue de militares en las fronteras y ejercicios en la isla La Orchila, a 65 km de tierra firme venezolana.

En medio de este contexto, el canal de YouTube de Maduro desapareció de la plataforma, confirmó la AFP. El gobierno no se ha pronunciado. Según el medio oficial Telesur, el canal de YouTube fue "cerrado" el viernes por la tarde "sin ninguna justificación (...) en pleno despliegue de las operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos".

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS REUTERS/AFP