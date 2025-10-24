En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / "FAFO": mensaje de Bernie Moreno a Petro tras ser incluido en la Lista Clinton; ¿qué significa?

"FAFO": mensaje de Bernie Moreno a Petro tras ser incluido en la Lista Clinton; ¿qué significa?

El senador estadounidense de origen colombiano le respondió al presidente Petro, quien, tras ser incluido en la Lista Clinton, dijo: "Ni un paso atrás y jamás de rodillas".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de oct, 2025
