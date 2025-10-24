"FAFO": mensaje de Bernie Moreno a Petro tras ser incluido en la Lista Clinton; ¿qué significa?

Luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que incluye al presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, en la cual están las empresas y personas que el país norteamericano vincula con el narcotráfico en el mundo, el senador Bernie Moreno le respondió al mandatario con un breve mensaje en su cuenta de X: "FAFO". ¿Qué significan estas siglas?

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este listado es también conocido como la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, y es administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Allí también se incluyó a la esposa de Petro, Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Petro reaccionó a la inclusión en la lista con el siguiente mensaje: "Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas".



¿Qué significa el mensaje de Bernie Moreno a Petro?

De acuerdo con la página web de Merriam-Webster Inc., una editorial estadounidense, FAFO significa "Fuck Around, Find Out" (o más educadamente, "Fool Around, Find Out"), y en español es: “Ponte a joder y vas a ver”. Se trata de una expresión de advertencia a alguien de las consecuencias si realiza acciones calificadas como imprudentes o irresponsables.



Según Merriam-Webster, existe la hipótesis de que esta expresión "surgió de la cultura de las pandillas de motociclistas, de parodias de la bandera de Gadsden o como el eslogan de los 'Proud Boys','una organización neofascista y nacionalista blanca. Parece haberse utilizado por primera vez en línea a finales de la década de 2010, antes de generalizarse a principios de la década de 2020".

Publicidad

El mandatario estadounidense Donald Trump ya había utilizado esta expresión anteriormente en enero de este año, cuando había otra crisis diplomática con el gobierno colombiano por los vuelos con connacionales deportados. En ese entonces, el magnate publicó una imagen generada con inteligencia artificial donde aparecía con traje y sombrero, acompañada de las siglas FAFO.



En ese entonces, el empresario Elon Musk también intervino en la conversación y publicó simplemente “BAMF”, otro acrónimo que significa "Badass Motherf*er", una expresión suele utilizarse para describir a alguien extremadamente impresionante, audaz o rudo.



La crisis entre Colombia y Estados Unidos

La nueva crisis entre Estados Unidos y Colombia escaló el domingo, cuando el mandatario estadounidense acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico" y anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia, alegando su supuesta inacción frente a la lucha antidrogas.

El tono subió aún más el miércoles, cuando Trump lo llamó "un matón y un mal tipo" y advirtió que podría tomar "medidas muy serias" contra el país. Washington anunció, además, que ya suspendió todos los pagos y subsidios a Bogotá e informó sobre dos nuevos ataques a lanchas en el Pacífico, cerca de las costas colombianas, que supuestamente transportaban droga. "No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento", dijo durante una rueda de prensa la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt.

Publicidad

El presidente Gustavo Petro, por su parte, calificó de "ejecuciones extrajudiciales" los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha "calumniado" y ha "insultado a Colombia".

"Este tipo de maniobras (bombardeos a lanchas) rompe el derecho internacional. Estados Unidos en estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, un día después de que EE. UU. anunciara dos nuevos ataques, esta vez en el Pacífico, cerca de la costa colombiana.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE

