JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Noticias Caracol  / MUNDO  / Una joven rusa vendió su alma por dinero para un concierto y unas muñecas: "Lo selló con sangre"

Una joven rusa vendió su alma por dinero para un concierto y unas muñecas: "Lo selló con sangre"

En Moscú, una joven de 26 años vendió su alma por 1.180 dólares para comprar muñecas Labubu y ver a una cantante de folk rusa. Esta es la historia.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:30 p. m.
mujer vende su alma.jpg
Una joven llamada Karina aceptó el trato, firmó el documento y lo selló con sangre.
Foto de Pixabay / X: @LABUBU_0x / Instagram: @kadishevaru

