Venezuela ordena despliegue militar "masivo" ante "amenazas imperiales" de Estados Unidos

Las Fuerzas Armadas de Venezuela activaron el martes un despliegue "masivo" en todos los estados del país para responder a las "amenazas imperiales" de Estados Unidos, que mantiene su operativo militar antidrogas en la región y anunció la llegada de su portaaviones más avanzado, el USS Gerald Ford.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde finales de agosto el ejército de Estados Unidos mantiene presencia en el Caribe para frenar el narcotráfico, presuntamente, proveniente de Colombia y Venezuela. El operativo ha dejado un saldo de 20 embarcaciones bombardeadas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico y 76 muertes.

Venezuela considera que el operativo estadounidense busca derrocar a Nicolás Maduro, quien ha reiterado sus llamados de paz, pero dice estar preparado para defenderse y muestra constantemente actividades militares en el país. Un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa venezolano indica que se ejecuta un "despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos; sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana (civiles enlistados)", entre otras estructuras de defensa policial, militar y ciudadana.



El canal televisivo estatal VTV difundió discursos de líderes militares en varios estados del país, con imágenes de la movilización de efectivos y el uso de armamento y equipo militar. Sin embargo, estos anuncios frecuentes y ampliamente difundidos por el gobierno no necesariamente se traducen en operaciones visibles sobre el terreno.



Maduro advirtió el lunes que su estructura tiene "fuerza y poder" para responder ante Estados Unidos, en la que incluiría a civiles. "Si el imperialismo llegara a dar un golpe de mano y hacer daño, desde el mismo momento en el que se decretara la orden de operaciones, (tendríamos) movilización y combate de todo el pueblo de Venezuela", dijo.

Publicidad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la semana pasada los temores de una guerra con Venezuela, pero dijo que cree que los días de Maduro en el poder están contados. Por otro lado, el Comando Sur de las Fuerzas Navales de ese país afirmó en un comunicado que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, entró en su zona de responsabilidad, que abarca América Latina y el Caribe.

"Reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desarticular a los actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental", afirmó el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell. Estados Unidos aún no presentó pruebas de que las embarcaciones se utilizaran para el tráfico de drogas o supusieran una amenaza para el país.

Publicidad

AFP

