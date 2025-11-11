En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela ordena despliegue militar "masivo" ante "amenazas imperiales" de Estados Unidos

Venezuela ordena despliegue militar "masivo" ante "amenazas imperiales" de Estados Unidos

Maduro advirtió que su estructura tiene "fuerza y poder" para responder ante Estados Unidos, en la que incluiría a civiles.

Por: AFP
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Valentina Mercado
Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino.
Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad