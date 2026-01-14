Venezuela "se abre a un nuevo momento político": presidenta interina Rodríguez tras caída de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense. "El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", dijo Rodríguez a periodistas en el palacio presidencial de Miraflores.

Rodríguez reportó 406 liberaciones de presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró fue iniciado por Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero.

Noticia en desarrollo.