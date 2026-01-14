En vivo
Venezuela "se abre a un nuevo momento político": presidenta interina Rodríguez tras caída de Maduro

Delcy Rodríguez reportó 406 liberaciones de presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró fue iniciado por Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero.

Por: AFP
Actualizado: 14 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidente interina de Venezuela.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense. "El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", dijo Rodríguez a periodistas en el palacio presidencial de Miraflores.

Rodríguez reportó 406 liberaciones de presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró fue iniciado por Maduro, capturado por Estados Unidos el 3 de enero.

Noticia en desarrollo.

