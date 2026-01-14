En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Departamento de Estado de EE. UU. confirma que Venezuela empezó a liberar ciudadanos estadounidenses

Departamento de Estado de EE. UU. confirma que Venezuela empezó a liberar ciudadanos estadounidenses

Un funcionario bajo condición de anonimato dio a conocer esa información, aunque no proporcionó detalles sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, pero sí dijo que fue más de uno.

Por: AFP
Actualizado: 14 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Presos políticos en Venezuela.
Presos políticos en Venezuela.
AFP

Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó este martes un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas, diez días después de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro. "Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

El responsable no proporcionó detalles de inmediato sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, aunque dijo que fue más de uno.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos después del derrocamiento y captura de Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero.

El presidente Donald Trump celebró la liberación de los primeros presos políticos la semana pasada y dijo que en respuesta él anuló una segunda ola de ataques a Venezuela.

Muchas personas fueron encarcelados en Venezuela tras participar en las manifestaciones por las elecciones de 2024, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las acusaciones generalizadas de fraude electoral. Entre los presos recientemente liberados por Venezuela figuran ciudadanos españoles e italianos.

Estados Unidos ha hecho de la liberación de sus ciudadanos en el extranjero una prioridad, y logró la libertad de algunos en un acuerdo con Maduro el año pasado.

Familiares de presos políticos exigieron este martes celeridad en las excarcelaciones en Venezuela que el gobierno interino prometió la semana pasada bajo presión de Estados Unidos. Una bandera venezolana rodeada por las fotos de centenas de detenidos ocupó parte de la plaza principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor del país. "¡Justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente!", coreaban los familiares. "¡Liberen a todos!", pedía otra mujer.

El ministerio de Servicio Penitenciario informó la excarcelación de 116 detenidos, pero organizaciones especializadas reportan mucho menos. Foro Penal registra 56 y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que reúne a familiares, 69.

"No puede haber transición en Venezuela si no hay libertad plena e incondicional de todos los presos políticos", dijo Diego Casanova, del Comité, en una rueda de prensa. "La represión que los llevó a las cárceles en la que están hoy continúa, incluso el balance que hoy podemos hacer es fatal", añadió. "Hoy vemos que en el país continúan más de 1.000 personas detenidas injustamente".

Casanova denunció detenciones de personas por "apoyar" el derrocamiento de Maduro y dijo que añadieron a su registro 100 nuevos casos no reportados antes por miedo de las familias a represalias.

Las familias se han visto con tanta frecuencia en los centros de reclusión, que se hicieron amigos.

AFP

