¿EE. UU. ha planeado una posible operación en Cuba similar a la de Venezuela? Esto dijo Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, admitió haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela, según informó la agencia Efe.

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"¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", dijo Putin, sin dar más detalles, durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas Efe, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

En el marco del mismo foro, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano, Raúl Castro, por su 95 cumpleaños, y le ofreció el apoyo de Moscú ante la presión de Estados Unidos.



"En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo", se indicó en la nota de Lavrov, quien además de afirmar que Raúl Castro es un ejemplo de "desinteresado servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana", resaltó que para "millones de personas en todo el mundo es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable".



Ante el bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba, Moscú envió en marzo a La Habana un petrolero con 100.000 toneladas de crudo.



Presidente de Cuba reacciona ante nuevas sanciones

Miguel Díaz-Canel denunció que el mandatario estadounidense, Donald Trump, pretende la "asfixia" económica, financiera y energética de Cuba para provocar un "estallido social" y tener un "pretexto" para intervenir, aunque su gobierno, subraya, no quiere la guerra, sino diálogo. (Lea también: Estados Unidos sanciona al presidente cubano y a miembros de la familia Castro)

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"Nosotros no le tememos a la guerra y nos preparamos para afrontar una agresión militar", advirtió en una entrevista con el periódico digital español elDiario.es publicada este viernes 5 de junio, según la doctrina de defensa cubana de participación de "todo el pueblo".

Invadir Cuba costaría cientos de miles de vidas cubanas, admitió, "pero también le costaría al invasor grandes pérdidas humanas en todo tipo de casos", avisó sobre una eventual intervención militar de los EE. UU.

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El desenlace sería "complejo" para los propios Estados Unidos y Cuba, "pero sería también una amenaza para la estabilidad y la seguridad de América Latina y el Caribe", según augura.



"Diálogo, pero sin presiones ni condicionamientos"

"Cuba es un país que quiere la paz, somos un país de paz. Es una mentira lo que dicen los representantes del Gobierno (norteamericano) de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", afirmó el presidente.

Y añadió: "Nosotros vamos a seguir defendiendo la paz, buscando el diálogo y haciendo que el diálogo permita resolver las contradicciones que tenemos en nuestras relaciones bilaterales y que nos aleje de la confrontación".

Apuntó que puede ser un diálogo "civilizado", como el que tiene Estados Unidos con otros países que también considera adversarios y, además, podría haber relaciones comerciales, culturales, académicas, deportivas, científicas, de turismo. "Son conversaciones -opinó- que hay que asumir con mucha responsabilidad, con discreción y mucha sensibilidad".

"Pero tiene que ser un diálogo sin presiones, en igualdad de condiciones, sin condicionamientos sobre cambios en nuestro sistema político y social, sin consideraciones en cuanto a nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestra autodeterminación", precisa Díaz-Canel.



"No somos un Estado fallido"

Sobre la fuerte presión económica estadounidense, el mandatario cubano dijo que el bloqueo al que está sometida Cuba es "brutal, criminal, algo que no merece el pueblo cubano".

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Describió las grandes dificultades de sectores como la agricultura y el turismo, una sus principales fuentes de ingresos, y de servicios básicos esenciales como la sanidad, con graves consecuencias para la población. (Lea también: Visa y Mastercard dejarán de operar en Cuba y las cuatro mayores hoteleras saldrán de la isla)

"El cerco es tan brutal que no llega el combustible que necesitamos, pero no nos vamos a rendir", subrayó, y negó el argumento de que Cuba sea "un Estado fallido" porque, si lo fuera, "no podría estar sobreviviendo en medio de esta situación" de crisis.

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"Ellos (los Estados Unidos) quieren apoderarse de Cuba -dedujo el mandatario cubano-, como han querido apoderarse de otros lugares del mundo, para sacar sus recursos, para apoderarse de ellos y no para mejorar la vida de la gente".

Sobre el papel de la Unión Europea y España en esta crisis, consideró que tienen que proteger a su empresariado y a sus ciudadanos. "No pueden permitir que les impongan leyes extraterritoriales desde otro país", apuntó en relación con la reducción, incluso cese de la actividad empresarial europea en la isla, como la hotelera, debido a la amenaza de sanciones norteamericanas si se mantiene.

"La Unión Europea y España tienen que comprender que el bloqueo no solo afecta a Cuba, que el bloqueo está afectando a ciudadanos españoles, a ciudadanos europeos, a empresarios y a entidades europeas y españolas", sintetizó Díaz-Canel.

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL