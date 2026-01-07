Álvaro Uribe habla tras captura de Maduro: “Estamos pareciéndonos a Venezuela”

La captura de Nicolás Maduro en una operación sorpresa de Estados Unidos en Caracas ha generado una ola de comentarios sobre la legitimidad de la maniobra de la administración Trump. Por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó con firmeza la intervención militar de EE. UU., advirtiendo que la acción hace que todos los Estados del mundo sean "menos seguros" y "envía una señal de que los poderosos pueden hacer lo que quieran".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A propósito de la operación de Estados Unidos en Venezuela, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien ha sido un fuerte crítico del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, habló con Noticias Caracol sobre su perspectiva a la acción cometida por el gobierno Trump.

Manifestó, primero, que le duele que una acción similar no se realizara en Cuba, donde señaló a los Castro, pero aseguró que “por fortuna sacaron a Maduro, aunque tarde”. Según el jefe del Centro Democrático, el régimen significa una amenaza tanto para Colombia como para Estados Unidos, señalando los “permisos” que han dado para el tráfico de drogas.



Ante esta circunstancia, Uribe consideró que la acción cometida por Estados Unidos es “legítima”. “Mi esperanza no es solamente que saquen a Maduro sino que se cambie totalmente ese régimen y que Venezuela tenga un camino de bienestar”, añadió el exmandatario colombiano.



La opinión de Uribe sobre María Corina Machado

La administración de Donald Trump sostuvo que está en constante diálogo con Delcy Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta de Maduro y ahora es la designada presidenta interina de Venezuela. No obstante, el presidente estadounidense ha dicho que su gobierno “está a cargo” del país suramericano, con Marco Rubio, secretario de Estado, liderando la estrategia.



El mismo Trump señaló que no es momento para que María Corina Machado asuma el poder en Venezuela pues apenas se iniciará una transición. Desde el punto de vista de Uribe, la opositora “es la líder más importante de la democracia occidental”.

Publicidad

“Puede haber un tema estratégico, de acuerdo o desacuerdo político, pero el futuro libre y de bienestar de Venezuela depende de un altísimo grado de María Corina Machado”, dijo Uribe.

En otro punto, el expresidente colombiano criticó el papel de organismos internacionales como la ONU y la OEA, sobre los cuales dijo que hace mucho rato debieron mover a todos los países y sacar a Chávez y Maduro. “No les dan protección efectiva a los pueblos”, aseguró.

Publicidad

Según el exmandatario, esta acción debió emprenderse hace rato por organismos internacionales, que tendrán que reformarse para pasar de la retórica a la eficacia. Para Uribe, esta intervención a Venezuela busca que se respete la democracia.

También señaló al régimen como cómplice de grupos al margen de la ley. “Colombia habría ganado en paz si la dictadura venezolana no hubiera actuado como el hospedaje cómplice del narcoterrorismo colombiano”, detalló.

Sobre la posición del gobierno Trump de administrar petróleo venezolano, Uribe dijo que el petróleo de Chávez la ha servido a países que tienen cercanía con ellos, pero no al pueblo venezolano. “Acabaron con PDVSA y bajaron su producción”, aseguró. El expresidente añadió que tiene “la confianza de que se va a cambiar el régimen”.



Reconstruir la relación entre Colombia y Estados Unidos

Para Uribe, también es clave reconstruir la relación con Estados Unidos. De hecho, hizo un llamado a realizar un segundo Plan Colombia. También esbozó lo que considera que el país debe tener en cuenta de cara a los comicios presidenciales de este 2026, considerando que se hay que pensar en un gobierno que derrote la delincuencia, el narcotráfico, que reconstruya relaciones con Estados Unidos, Israel, con la advertencia de que se requiere la paz para los judíos y para el pueblo palestino.

“El país tiene un problema de narcotráfico enorme desde el proceso de paz con las Farc ha venido creciendo y el presidente Gustavo Petro le ha dado un gran impulso”, agregó. Además, manifestó que tanto Trump como Petro han tenido frases subidas de tono.

Desde su consideración, “estamos pareciéndonos a Venezuela con la corrupción, la destrucción de la salud, del sector privado. Acá todavía no se ve lo Venezuela porque tenemos estos consumos del narcotráfico, de las remesas que hacen 13.000 millones de dólares. Aquí hay manipulación de la justicia, vamos en ese camino a Venezuela”.

Publicidad

También señaló que “en Colombia nos han dejado con dos posibilidades: irse al extranjero o ponerse a repartir drogas. Vamos pareciéndonos a Venezuela”.

NOTICIAS CARACOL