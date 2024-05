Carlos Ramón González, el primero en declarar ante la Corte Suprema por caso de UNGRD

Sobre las 9:00 a.m. de este lunes, 20 de mayo de 2024, se presentó ante la Corte Suprema el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Carlos Ramón González, para declarar por hechos ocurridos cuando él fue director administrativo de la Presidencia de la República y mano derecha del presidente Gustavo Petro.

Los magistrados buscan establecer si González, cuando estuvo en la administración de la Presidencia, dio alguna orden o estuvo involucrado en posible direccionamiento de dineros de la contratación de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira.

Lo anterior, a partir de los señalamientos de varios de los principales testigos como Sneyder Pinilla y Olmedo López.

Otro que arribó este lunes a las instalaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema fue Jaime Lombana, abogado de Iván Name, presidente del Senado, quien ha sido salpicado en el escándalo de posible corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Lombana manifestó que “estamos absolutamente convencidos de la inocencia del doctor Name. Son unas declaraciones que queremos controvertir y demostrar que lo que se ha dicho no corresponde a la verdad. Ahí hay otra verdad que esos señores no han dicho”.

Preguntado sobre por qué citaron al señor Carlos Ramón González a declarar en la Corte, Lombana dijo que “porque ellos lo involucran, pero, personalmente, creo que es totalmente ajeno a este tema”.

El próximo en declarar dentro de este proceso será el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

