"He cumplido": Gustavo Petro en su discurso tras el desfile militar por el Día de la Independencia

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, pronunció este domingo un discurso al país, a menos de tres semanas de dejar el cargo. El discurso tuvo lugar en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, al término del desfile militar del 20 de julio por el Día de la Independencia, y en este Petro habló de su periodo de Gobierno, que terminará el próximo 7 de agosto cuando asuma el poder Abelardo de la Espriella. "He cumplido. Y termina (su periodo presidencial) el 7 de agosto en el momento en el que alguien tome la banda presidencial y jure por una Constitución que ojalá, espero yo, respete", afirmó Petro en referencia a De la Espriella. El mandatario saliente también dijo: "Pasó el Ejército (en el desfile), pasaron las armas del pueblo, porque todas esas armas que vieron -carros, aviones, helicópteros- le pertenecen exclusivamente al pueblo de Colombia, a todo el pueblo, hayan votado por quien hayan votado o no hayan votado. Los dueños de las armas de la fuerza pública es la Nación colombiana, y la Nación, además de un territorio y una banera, que significan mucho, es el pueblo de Colombia, toda. La patria es el pueblo", agregó.

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Al inicio del discurso, Petro le entregó a la senadora María José Pizarro el sombrero que perteneció a su padre, Carlos Pizarro, líder de la extinta guerrilla del M-19, como "un símbolo de paz". "Este sombrero de Carlos Pizarro tiene una significación especial que las generaciones recientes deben conocer en toda Colombia, porque este sombrero ha sido calumniado por alguna prensa tradicional de la mentira", dijo Petro al comenzar su discurso, y agregó que el sombrero "nunca fue usado, nunca jamás, en una acción que implicara violencia", sino que fue adquirido por Carlos Pizarro "exclusivamente para firmar la paz definitiva entre el Movimiento 19 de Abril y el Estado colombiano" el 9 de marzo de 1990. "Por tanto es un símbolo de paz", afirmó Petro, quien vinculó el legado del acuerdo de paz del M-19 con la Constitución de 1991.

Petro también mencionó algunos de los que considera logros de su Gobierno, principalmente de reducción de la pobreza y de la violencia, así como de avances sociales y acusó a la prensa de ocultar esos indicadores. “Uno de los mayores logros de este Gobierno fue que el patrullero y la patrullera, así como el soldado y la mujer soldado, fueran tratados como seres humanos, con dignidad y mejores condiciones económicas”, afirmó el mandatario saliente, al tiempo que aseguró que durante su administración aumentó el número de integrantes de las Fuerzas Militares y se puso fin al reclutamiento forzado. También destacó que se transformó el ESMAD en la UNDMO y que, durante las protestas sociales que se registraron en su Gobierno “no hubo un solo ojo destruido, un solo muerto o un solo encarcelado”.



El mandatario mencionó que su despedida será "transitoria". "Quise venir aquí a despedirme por ahora en lo que será ya el último discurso hecho ante la población en esta Colombia y en mi Gobierno (...) y sabiendo en qué sitio estamos y por qué quisimos hacer esta manifestación de despedida transitoria aquí, podemos hablar ya de los problemas de Colombia".



"Lo que demuestran todos los datos (...) es que los niveles de construcción y equidad social, que la tasa de desempleo más baja del siglo, que la tasa de ocupación laboral más alta del siglo, que la tasa de pobreza más baja del siglo, que la tasa de pobreza extrema más baja del siglo, se ha presentado en el gobierno progresista de Gustavo Petro", manifestó.

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Petro, que se presentó ante el público con una camiseta negra que dice en letras amarillas "Somos la tierra del jaguar", ijo estar "orgulloso de haber gobernado estos cuatro años" y de los resultados de su gabinete de ministros. "Pudo ser mejor, claro, pero es un gobierno que creo que pasará a las páginas de la historia como uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia", afirmó sobre su periodo presidencial, que comenzó el 7 de agosto de 2022.

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