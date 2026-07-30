La Aeronáutica Civil (Aerocivil) se encuentra en el centro de la polémica tras las recientes revelaciones que involucran a Gabriela Muñoz, una joven exfuncionaria de 21 años, señalada de ser una figura de gran poder dentro de la entidad y de participar en una presunta red de contrataciones irregulares.

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Este miércoles, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a los señalamientos contra Muñoz y la Aerocivil tras las advertencias de irregularidades en contratación. Manifestó que es esa misma entidad la que debe responder a los cuestionamientos y dijo que “no es la abogada defensora de nadie”.

En otro punto, la ministra Rojas aseguró que la Procuraduría y la Contraloría han hecho auditorias en Aerocivil por petición suya. “El 16 de julio, le ordené al director de la Aerocivil divulgar los procesos de contratación de la entidad e invitar al público a que participe. Tengo alertas. No me voy a quedar callada”, dijo.



Además, manifestó que pidió los contratos de prestación de servicios de la entidad y lo que recibió fue “información incompleta”, aduciendo que “es una falta de respeto”.



La respuesta de Aerocivil

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En un comunicado de este jueves, sin mencionar a Gabriela Muñoz, la Aerocivil habló sobre su gestión institucional, asegurando que se fundamenta en el respeto irrestricto a los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y estricto apego a la legalidad.

“La Aerocivil reconoce y valora el trabajo de los organismos de control del Estado. Cualquier observación o requerimiento será atendido con celeridad, claridad y total apertura”, indicaron. En un siguiente punto, desde la entidad dijeron que ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización.

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Sobre los procesos internos, añadieron que se lleva a cabo una revisión exhaustiva de los procesos cuestionados para verificar su estricto cumplimiento normativo y la disposición prioritaria para entregar de forma completa la documentación que sea requerida por las autoridades.

Los señalamientos a Gabriela Muñoz

El representante a la cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció una serie de "afortunadas coincidencias" en la vinculación de Muñoz y su círculo familiar en la Aerocivil. Según los documentos presentados por el congresista, Gabriela Muñoz y su hermano, Santiago David Muñoz, fueron nombrados el mismo día, el 30 de mayo del año anterior, mediante resoluciones con números consecutivos (01224 y 01225).

Briceño sostiene que la presunta red se extiende a otros familiares: una prima, de apellidos Muñoz Jaramillo, firmó contrato de prestación de servicios en enero de este año. Otros dos primos, Samuel Muñoz Rayo y Silvana María Muñoz Jaramillo, también habrían sido vinculados a la entidad.

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Se señala, además, que ni Gabriela ni su hermano presentaron la declaración pública de conflicto de intereses, lo cual constituiría una violación a la ley.

El testimonio de Angie Rodríguez y la "red de poder"

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La situación de Muñoz tomó mayor relevancia tras las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien la identificó como la "mujer poderosa de la Aerocivil". Agregó que Muñoz forma parte de una red de influencias que opera dentro del gobierno.

La propia Muñoz ha negado rotundamente los señalamientos, calificándolos como ataques sin fundamento destinados a destruir su buen nombre. La exfuncionaria anunció que ya inició acciones legales por injuria y calumnia contra quienes han difundido lo que ella considera afirmaciones falsas.

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