El mensaje de Gustavo Bolívar para despedirse del gobierno de Petro: "No saldré a hablar mal"

El saliente director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, informó en su cuenta de X que este viernes 16 de mayo se va de la entidad. Bolívar, quien fue candidato para la Alcaldía de Bogotá, ahora tendría como objetivo prepararse para lanzar su candidatura a la Presidencia de la República.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Hoy dejo mi cargo como director de Prosperidad Social. Feliz por el deber cumplido, triste por despedirme de un equipo de trabajo formidable. No saldré a hablar mal del Presidente como lo han hecho varios ministros y ex funcionarios", indicó Bolívar en sus redes sociales.

El pasado 30 de abril, el director del DPS había mencionado que se iba de la entidad. Su renuncia se sumó a la de Roy Barreras, quien también salió de la embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte y se presume que también aspiraría a la Presidencia.

Publicidad

Bolívar, por otro lado, debía salir de Prosperidad Social antes del 20 de mayo, ya que de lo contario podía tener inhabilidades al inscribir su candidatura para llegar a la Casa de Nariño.

"Lo que me pareció mal y lo que no me gustó lo dije mientras fui funcionario. Para el presidente Petro solo tengo agradecimiento y admiración por su tenaz lucha por sacar adelante las reformas sociales que le traerán justicia social y por ende, paz a Colombia. En la tarde publico mi corte de cuentas", agregó Bolívar, quien llegó a la entidad en marzo del 2024.

Publicación de Gustavo Bolívar. Redes sociales

Publicidad

Otros miembros del Pacto Histórico que podrían aspirar a la Presidencia

El primero en confirmar su aspiración fue el exministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien expresó que “Colombia debe elegir gente que esté preparada, que tenga conocimiento, que ya haya tenido experiencia en lo público, que pueda resolver problemas, que tenga gestión, que sean ejecutivos". No obstante, su salida del Gobierno Petro no se habría dado en las mejores circunstancias.

La senadora María José Pizarro, por su parte, sin señalar que podría ser candidata, manifestó que "no podíamos cambiar 200 años de historia en 4 años y por supuesto que esto nos ha dejado profundos aprendizajes. Yo creo que en un segundo gobierno progresista lo vamos a hacer muchísimo mejor".

Roy Barreras presentó el martes 29 de abril su renuncia irrevocable a la embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte, la cual se hará efectiva “a partir del día 20 de mayo del 2025, conforme a lo establecido en las normas vigentes. Agradezco profundamente la confianza depositada en mí y el respaldo recibido durante tiempo que ejercí mis funciones. Quedo atento a colaborar en el proceso de empalme con quienes ustedes designen”, se leía en su comunicado.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL

Lmercado@caracoltv.com.co