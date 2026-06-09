Juez prohíbe a De la Espriella usar frases "Firmes por la patria" y "Defensores de la patria"

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizar las frases "Firmes por la patria" y "Defensores de la patria", en respuesta a una acción de tutela presentada por Dylan Lizarazo Ramos. Además, en un plazo de 24 horas deberá retirar toda propaganda donde use la bandera, el escudo y otros símbolos patrios.



"Decretar las medidas provisionales solicitadas por el actor; en consecuencia, se ordena al candidato presidencial, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, y al grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la patria” y las demás personas y entidades vinculadas que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este proveído procedan a retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como: i) la bandera de la República de Colombia, escudo y demás figuras representativas de la Nación; ii) imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; iii) saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses; iv) así como el uso de las oraciones “firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”. Igualmente se ordena a los enunciados accionados, que archiven, preserven y remitan al CNE la publicidad electoral retirada, se les ordena a los referidos sujetos procesales que se abstengan de difundir la propaganda política retirada", señala el tribunal.

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El auto también incluye a empresas como Caracol Televisión, Casa Editorial El Tiempo, CEETTV, Editorial La República, Grupo Valorem, Meta Platforms, Facebook Colombia, X Corp, Publicaciones Semana, RCN Televisión, Twitter Colombia, Bytedance, Tiktok Colombia, Google Colombia, Alphabet y YouTube.



Solicitud de medida provisional contra Abelardo de la Espriella

Dentro del mismo auto, el magistrado analizó la solicitud de medidas provisionales, que buscan evitar un daño mientras se resuelve de fondo el caso. Según el tribunal, estas medidas tienen carácter preventivo y pueden adoptarse cuando existe riesgo de afectación de derechos fundamentales o del interés público.

El documento señala lo siguiente: "Informa el accionante que, por la presunta infracción al régimen electoral en que incurre el candidato presidencial, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, y el grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la patria”, desde octubre 14 de 2025, presentó denuncia ante CNE, solicitud de adelantamiento de actuación sancionatoria cuyo conocimiento se asignó a la Magistrada, Alba Lucía Velásquez Hernández, servidora pública que, no obstante la premura que,por la próxima culminación del proceso electoral para la escogencia del primer mandatario de la nación demanda la resolución del asunto y, pese a los reiterados e insistentes requerimientos para que se pronuncie y adopte las medidas preventivas, se ha abstenido tanto de zanjar la actuación sancionatoria como de decretar las cautelas solicitadas".



"Manifiesta que la indebida utilización de los símbolos patrios en la campaña electoral de Abelardo Gabriel De La Espriella Otero y Grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la patria” y la referida mora del CNE para la investigación de esos hechos y la ausencia de decreto de medidas cautelares se causa afectación de sus derechos fundamentales no solo a él sino a todo el electorado habilitado para votar, toda vez que la enunciada campaña política acude al uso indebido de símbolos patrios para ganar adeptos, actuación que,al emplearse la simbología soberana del Estado Colombiano para abanderar sus propuestas, afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social y transmite el mensaje que toda manifestación de oposición a la aludida campaña electoralyuna decisión contraria a esa propuesta política constituye acto de deslealtad para con el Estado Soberano de Colombia".



ÁNGELA URREA PARRA

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