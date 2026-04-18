Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le responden a Iván Cepeda tras reto a debatir

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, presentó un reto a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para realizar un debate en medios de comunicación. La propuesta ocurrió durante un evento en Fusagasugá, Cundinamarca. Cepeda planteó abordar temas sobre modelos de desarrollo y equidad. El candidato señaló que sectores del centro forman parte de su alianza.



"Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo, visiones de país y modelos de desarrollo y de equidad social", dijo Iván Cepeda. "Como lo he dicho, mi debate no es con el centro político, muchos de cuyos más representativos sectores ya se encuentran de nuestro lado en la alianza por la vida", agregó, y mencionó, además, al Partido Verde y los otros sectores políticos que ya se sumaron a su campaña.



Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le responden a Iván Cepeda

Paloma Valencia, del Centro Democrático, respondió al llamado afirmando que ha solicitado encuentros con Cepeda en el pasado: "Siquiera se le quitó el miedo a Cepeda. Si lo hemos citado varias veces a debates, pero él prefería estar escondido. Que hablemos sobre la paz total y cómo le ha entregado territorio, armas y ha entregado a los colombianos a la violencia. Que nos responda el crecimiento de las masacres. Tenemos el inicio del año más dramático de la última década en términos de violencia y de masacres. Que hablemos del sistema de salud".

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El candidato Abelardo de la Espriella también respondió; aseguró que esta decisión no se da sino hasta después de una acción de tutela que interpuso precisamente para que el candidato Cepeda participara en los debates. "Tan pronto le interponen una tutela se disfraza de demócrata y acepta el reto que le estoy haciendo desde hace muchísimos meses. Estoy listo (...) Ya las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo, así que estoy listo para debatir contigo".

Las críticas por la ausencia de Cepeda en espacios de discusión pública se intensificaron en plena recta hacia la primera vuelta. De hecho, fue radicada una acción de tutela ante un juzgado civil del circuito de Medellín que solicita ordenar su participación obligatoria en al menos dos debates antes del domingo 31 de mayo.



El antecedente de esa controversia se remonta al 20 de febrero, cuando el candidato afirmó de manera directa que no asistiría a debates: "No voy a ir a debates. Lo digo de una vez, claramente". Días después, en una entrevista con Noticias Caracol, matizó su postura y señaló que solo participaría bajo condiciones específicas. "Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política (...) Debates con reglas claras y vamos a debatir sobre argumentos, propuestas y programas. No sobre calumnias, insultos, groserías, no, eso no me interesa", dijo en su momento.



Pese a ello, esta semana se realizó el debate Colombia decide su energía, convocado por Noticias Caracol, con la participación de Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras. Cepeda y De la Espriella, quienes aparecen como punteros en varias encuestas de intención de voto, fueron invitados pero no asistieron. Durante la transmisión, el director del noticiero, Juan Roberto Vargas, afirmó que la presencia en estos escenarios no corresponde a un favor hacia los medios, sino a una responsabilidad frente a la ciudadanía.

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La ausencia del candidato también se repitió a mediados de abril en un foro organizado por la Federación Nacional de Departamentos. En ese caso, Cepeda explicó que no acudió al encuentro porque, según su criterio, los gobernadores ya tendrían decisiones tomadas frente a sus preferencias electorales.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL