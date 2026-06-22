Gobierno Nacional decretó la liquidación de Minigualdad: así será el proceso

El Ministerio de la Igualdad y Equidad de Colombia entra en un proceso de liquidación tras un decreto del Gobierno Nacional. La decisión se dio porque el Congreso de la República debía subsanar un vicio de trámite en la ley que creo la cartera, pero ese proyecto se hundió con el final de la legislatura. Con esta decisión cerca de 600 trabajadores exigieron respuestas al Gobierno al desconocer su futuro con la cartera.



"Liquídese el Ministerio de Igualdad y Equidad creado mediante la Ley 2281 de 2023, y definida su estructura por el Decreto 1075 de 2023, como organismo principal del sector central de la rama ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y de sus entidades adscritas o vinculadas. En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, esta entidad entrará en proceso de liquidación y se denominará 'Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación'”, se lee en el decreto 0626 de 2026 con fecha del 19 de junio.

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El Minigualdad fue una de las promesas de campaña del proyecto de Gustavo Petro y en un primer momento fue liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. La cartera tuvo otros tres ministros: Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Lucho Acosta. De acuerdo con el decreto, el plazo para adelantar el proceso de liquidación del ministerio será de un año contado a partir de la fecha de vigencia del texto, "término que podrá ser prorrogado por el Gobierno Nacional mediante decreto debidamente motivado".

Por otra parte, el ahora Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación "no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para expedir actos, realizar operaciones, convenios y celebrar los contratos necesarios para su liquidación". Mientras que los recursos para su liquidación "serán sufragados en la vigencia 2026 con los saldos disponibles en la Sección Presupuestal 4601".



El liquidador será de libre designación y remoción del presidente de la República y estará sujeto al mismo régimen de requisitos para el desempeño del cargo, inhabilidades, incompatibilidades, responsabilidades y demás disposiciones previstas para el representante legal del ministerio. "Le corresponde adelantar bajo su inmediata dirección y responsabilidad la liquidación, y contará, para el efecto, con todas las facultades legales y reglamentarias para la realización de los activos y la cancelación de los pasivos de la entidad". El cargo del ministro de Igualdad y Equidad quedó suprimido con la expedición del decreto.

