Gobierno vuelve a nombrar a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

El presidente Gustavo Petro volvió a nombrar a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad, cargo al que el funcionario renunció el pasado 15 de septiembre.

El anuncio lo hizo a través del decreto número 1012 de 2025, firmado este domingo 21 de septiembre.



Nombramiento de Juan Carlos Florián estaba suspendido cuando renunció

El ministro había asumido la dirección de la cartera de la Igualdad el pasado 11 de agosto. El Tribunal de Cundinamarca había suspendido provisionalmente su nombramiento por una demanda radicada por Juan Manuel López Medina, que argumentaba que se vulneraba la exigencia legal de que por lo menos el 50% del gabinete del Gobierno esté compuesto por mujeres, como señala la Ley de Cuotas. (Lea también: Presidente Petro califica de "homofóbica" decisión de Tribunal de suspender al ministro de Igualdad)

La demanda señalaba que con la designación del ministro se "produce un perjuicio inminente, grave e irreparable para los derechos fundamentales de las mujeres, pues consolida una designación contraria al mandato de paridad establecido en la Ley", porque en el gabinete de Gustavo Petro había 10 ministros hombres y solo 9 mujeres. Pero desde la Presidencia indicaban que había 9 mujeres, 9 hombres y Juan Carlos Florián, quien no se identifica con ninguno de los dos géneros.



No obstante, con la probable designación de Carina Murcia como ministra de las TIC se cumpliría con la Ley de Cuotas.

En el decreto con el que se vuelve a nombrar a Juan Carlos Florián como jefe de la cartera de la Igualdad, se lee que “el 17 de septiembre de 2025 se encargó en el empleo de Ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad a ANGIE LlZETH RODRíGUEZ FAJARDO”, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Agrega que, “a partir de la fecha”, Juan Carlos Florián es nombrado ministro de Igualdad y Equidad. “El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el artículo 2 del Decreto 0992 del 17 de septiembre de 2025”, finaliza.

El Ministerio de Igualdad estuvo anteriormente liderado por Carlos Rosero, quien permaneció en el cargo por cerca de cinco meses. Sin embargo, la vicepresidenta Francia Márquez fue quien ocupó esa cartera desde su creación, luego de que Gustavo Petro asumiera la presidencia, y hasta febrero de 2025.

Tras su salida de esa cartera, la vicepresidenta dijo en una carta que llegó al Gobierno para "trabajar por la igualdad, la equidad y la justicia social. No por la burocracia, ni por la politiquería, ni por los intereses que han frenado el verdadero cambio".

