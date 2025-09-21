En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JORGE HERNANDO URIBE
DESAPARICIÓN B KING
CARTA DE MADURO
PALESTINA
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Gobierno vuelve a nombrar a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

Gobierno vuelve a nombrar a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

Florián presentó su renuncia al cargo el pasado 15 de septiembre y el presidente Gustavo Petro la aceptó dos días después. Este domingo se conoció el decreto que oficializa su regreso al cargo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Gobierno vuelve a nombrar a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad
Colprensa/Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad