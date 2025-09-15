En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro califica de "homofóbica" decisión de Tribunal de suspender al ministro de Igualdad

Presidente Petro califica de "homofóbica" decisión de Tribunal de suspender al ministro de Igualdad

La decisión se dio porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda de un estudiante de derecho que pidió anular el nombramiento de Juan Carlos Florián por presunto incumplimiento de la cuota de género femenino.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:28 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Gustavo Petro y Juan Carlos Florián.
Colprensa

