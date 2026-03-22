Hernando Gómez Buendía habla de su libro ‘Colombia después de Petro’ y el momento actual del país

Hernando Gómez Buendía habló con María Alejandra Villamizar sobre su libro ‘Colombia después de Petro’, en el que reflexiona sobre el gobierno del actual, lo que representó la llegada del mandatario a la Casa de Nariño y sobre el momento actual del país.

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Afirma que “la rareza de Colombia consiste en que el país no esperaba en que (Gustavo) Petro o la izquierda llegara al poder. Y la izquierda no llegó al poder, llegó a la Presidencia, es una diferencia muy importante. Entonces es una persona de una carrera totalmente distinta a la que uno encuentra en los presidentes, que generalmente son hechos por la prensa, que vienen de la clase alta o que son personas que consiguen algún padrino político, consiguen un cargo público y lo utilizan, lo van construyendo, es la carrera normal de los políticos. Petro tiene una carrera completamente distinta”. (Lea también: Presidente Petro reacciona a supuestas investigaciones en su contra reveladas por The New York Times)



“Llegó un extraterrestre al Palacio de Nariño”

Gómez Buendía dice que “fueron cuatro años muy interesantes en la historia de Colombia porque por primera vez llegó un extraterrestre al Palacio de Nariño”.

Señala que Petro tiene modales “de ruptura, no solamente él, sino los rostros que asomaron al poder. Petro significa una ruptura también simbólica y cultural sumamente importante. El establecimiento se quedó completamente desconcertado”.



“Cuando uno recorre Colombia es sumamente interesante ver el contraste entre el país oficial y el país que emerge en esto y la gran cantidad de cosas que los medios no vieron, que el país no sabe que hizo Petro. Petro hizo muchísimo más de lo que la gente cree, mal hecho, diga lo que usted quiera”.



Asegura que “la izquierda es un cambio importante en Colombia, está aquí para permanecer” y “lo que importa en la izquierda es la apuesta por la equidad”.

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Sin embargo, dice que “en lo popular hay un problema y es el supuesto de que la izquierda representa al pueblo, es un supuesto falso. La gente también puede votar por Uribe o por Bukele, el pobre, claro que sí. Porque el pobre y el rico no tienen que pensar solamente con el bolsillo, porque además de eso soy mujer, evangélico, abstemio, cliente de un político, chocoano, yo voto por el que me dé la gana”.

Sobre “la derecha, digamos Paloma Valencia o Abelardo, no están proponiendo ninguna alternativa, están proponiendo es volvamos al pasado (…) volvamos a la normalidad, dejemos este ruido (…) vamos a volver al orden y la gente no piensa muy bien de qué orden estamos hablando. No sé qué vaya a pasar en las elecciones, pero me parece que haríamos bien en entender que el Pacto Histórico es una realidad notable, logró 25 senadores y 35 representantes, es la primera fuerza política de Colombia”.



La persona que puede entender “las dos Colombias” no va a ganar

Hernando Gómez Buendía cree que en el país “hay miedo y hay rabia. ¿Aguanta Colombia cuatro años más? Es una pregunta seria y yo creo que en eso mucha gente tiene miedo, tuvieron pavor con Petro y tienen razón”.

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“Si ganara Cepeda, su gran desafío es gobernar y administrar”, agrega.

“La realidad es que todavía seguimos divididos entre colombianos y colombianas que, con razón, sienten, y les duele y se indignan contra los crímenes de las Farc y del M-19. Y la otra mitad o más de la mitad de los colombianos, que con razón sienten, y se indignan y les duelen los crímenes de los paramilitares y de los agentes del Estado. Esa es la Colombia dividida. Iván Cepeda representa a las víctimas del Estado”, explica.

Para él, el verdadero “acuerdo es cómo hacemos para estar en desacuerdo y no matarnos. En eso consiste la civilización, la democracia. (…) La esencia de una sociedad pluralista es el desacuerdo porque somos distintos, porque unos son indígenas, unos son ricos, otros son izquierdistas, otros son derechistas, otros son evangélicos, otros son ateos, unos son mujeres, otros son hombres. Todos tenemos que ser éticamente iguales. Es muy sencillo y muy difícil”.

Y a su parecer, aunque considera que “no hay ninguna probabilidad de que gane, desafortunadamente es muy baja, yo creo que la persona que más se acerca a tratar de entender las dos Colombias se llama sorprendentemente Claudia López”.

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