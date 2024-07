Juan Fernando Cristo, que había dicho "no" a una constituyente, ahora la impulsará

Juan Fernando Cristo aseguró este miércoles, cuando se anunció su nombramiento, que asumirá con el propósito de buscar un acuerdo nacional que permita explorar "la posibilidad" de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una idea del presidente Gustavo Petro.

Cristo, quien fue ministro del Interior durante el mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), aseguró en una declaración que uno de sus propósitos fundamentales será "la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91".

Así, la próxima semana comenzará a hablar con todos los sectores, como aliados, oposición, altas cortes, sindicatos, gremios y empresarios.

El propósito es "ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no -y eso surgirá de las conversaciones- terminar en la constituyente que no se convocaría ni elegiría, sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo Gobierno, no en este Gobierno".

Petro ha venido esbozando en actos públicos la idea de una Constituyente que permita incluir las reformas sociales propuestas por su Gobierno y que están empantanadas en el Congreso.

Sin embargo, en las últimas declaraciones, en vez de hablar de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha hecho mención a que tiene que ser el propio pueblo el que la pida, como constituyente primario.

El mismo Cristo, un político liberal tradicional que fue senador durante 16 años (1998-2014), ministro de Interior entre 2014 y 2017 y delegado del Gobierno en las negociaciones de paz con las FARC, se había mostrado en declaraciones en sus redes sociales contrario a la Constituyente diciendo que es "inviable".

¿Qué trino le cobran a Cristo?

El 29 de mayo de 2024, Juan Fernando Cristo se refirió a una posible Asamblea Nacional Constituyente y a una supuesta reelección del presidente Gustavo Petro. Esta opinión la dio vía X.

“Repitan conmigo: la constituyente es inviable, la reelección es imposible. Lo que sí resulta patético es ver la indignación de quienes hace 20 años aplaudieron y celebraron que Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse. Antes fue un desastre saltarse la Constitución. Ahora también lo es”, dijo Cristo en redes sociales.

No obstante, en un artículo para la revista Cambio, Juan Fernando Cristo habló de un acuerdo nacional para llamar a una constituyente para el próximo mandato presidencial.

Según Cristo, esto sería para gestionar las reformas sociales que quizás no se logren antes del 2026.

