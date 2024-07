Nuevo mininterior dice que Gobierno Petro buscará Asamblea Nacional Constituyente

Juan Fernando Cristo, quien este 3 de julio de 2024 fue designado por el presidente Gustavo Petro como nuevo ministro del Interior, aseguró que el Gobierno buscará convocar a una Asamblea Nacional Constituyente "bajo los parámetros de la Constitución del 91; es decir, que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Este país necesita más reformas y no menos reformas, pero reformas consensuadas".

Cabe recordar que el mismo Cristo, el 29 de mayo de 2024, cuando no hacía parte del Gobierno, aseguró en su cuenta de X que: "La Constitución es inviable, la reelección es imposible. Lo que sí resulta patético es ver la indignación de quienes hace 20 años aplaudieron y celebraron que Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse. Antes fue un desastre saltarse la Constitución. Ahora también lo es".

Durante su alocución de este miércoles, y con cambios de postura, respecto a lo que pensaba unos meses atrás, Cristo contó que “la semana pasada tuve una larga reunión con el presidente de la República por más de tres horas, en la cual discutimos sobre el proyecto político, el plan de desarrollo del Gobierno Petro, la paz total, de seguridad, de las reformas sociales, de la lucha contra el narcotráfico en este país, e intercambiamos opiniones frente a las realidades nacionales".

El nuevo mininterior recalcó que "mi vida pública se ha caracterizado por la búsqueda de consensos y de acuerdos". Ante ese panorama, manifestó que "vamos a abrir, a partir de ahora, un diálogo con todos los sectores del país: con sectores amigos del Gobierno y de oposición, con las altas cortes, con el Congreso, con las organizaciones sociales y comunitarias, con sindicatos, gremios y empresarios, a ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que, eventualmente o no, termine en una constituyente que se elegiría en el próximo Gobierno y no en este Gobierno. Ese diálogo nacional se iniciará la próxima semana y esperamos conversar con todos los sectores políticos del país".

Es necesario recordar que, en su cuenta de X, Juan Fernando Cristo dijo no a una constituyente y no a una reelección en este gobierno. No obstante, en un artículo para la revista Cambio habló de un acuerdo nacional para llamar a una constituyente para el próximo mandato presidencial.

Según Cristo, esto sería para gestionar las reformas sociales que quizás no se logren antes del 2026.

También Cristo se refirió a otro propósito, la implementación del acuerdo de paz con las FARC. En esto "hay avances, pero también tareas pendientes y desde el ministerio vamos a asumir esa responsabilidad y a coordinar las tareas con todos los funcionarios que han venido con gran esfuerzo y compromiso haciendo esa tarea al interior del Gobierno".

Sobre otros objetivos de su gestión, el ministro del Interior señaló que se debe "profundizar en la autonomía territorial en Colombia" y adujo que en los próximos días se reunirá nuevamente "con el presidente Petro y con todos los ministros, los que vienen y los entrantes, para definir la agenda legislativa, dentro de la cual va a estar, sin duda alguna, la reforma laboral, la reforma a la salud y un nuevo esfuerzo por sacar adelante la reforma estatutaria de educación".

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, dice que buscará la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente "bajo los parámetros de la constitución del 91. Una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto del consenso nacional"



