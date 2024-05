Juristas llaman a la mesura a Petro tras polémicas declaraciones por investigación del CNE

El presidente Gustavo Petro ha expresado en los últimos días su desagrado por la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE)anunció sobre posibles irregularidades en la campaña que lo llevó a convertirse en el mandatario de Colombia.

Reconocidos juristas manifestaron su posición sobre las palabras de Petro y le pidieron ser más mesurado.

“Desafortunadamente en Colombia el Consejo Nacional Electoral está muy tocado por la forma torcida de hacer política y está integrado por representantes de partidos que están en crisis ética, partidos que están en crisis por falta de representatividad. De todas maneras, el presidente de la República debe ser modelo de acatamiento a las normas y, entonces, debería asumir una actitud más condescendiente”, manifestó el exmagistrado Nilson Pinilla.

Por su parte, el experto constitucionalista Juan Manuel Charry cree "que el presidente está transitando un camino peligroso de desorden y de desinstitucionalización, porque tratar de desconocer decisiones jurídicas convocando a las personas a manifestarse en las calles lo que va a generar es desorden, cuando lo que se quiere es claridad y transparencia, entonces tendríamos probablemente manifestación que puede desembocar en vandalismo y con ello no se llega a ninguna parte”.

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, dijo que “la descalificación del presidente a otras autoridades, así como promover agitación popular con carácter confrontacional ante situaciones que deben resolverse jurídicamente, rompe con el Estado de derecho, debilita las instituciones y es peligroso en un país con tantos problemas y violencia. Al presidente le corresponde interponer los recursos legales, acudir a las autoridades nacionales e internacionales que considere pertinente para defender sus derechos, los de su partido y los de sus electores”.

Los partidos políticos también fijaron su posición frente a lo dicho por el presidente de la República en Cartagena.

“Me parece que el momento está más para enviar señales positivas a los colombianos que hoy quieren un empleo, que hoy quieren un subsidio, porque enfrascarnos en una constituyente eso nos lleva mucho tiempo discutiéndola y los colombianos pasamos a segundo plano”, explicó Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, también se manifestó sobre el tema: “Al presidente no le gusta que haya separación de poderes, al presidente no le gusta la administración de justicia, no le gusta nada que signifique institucionalidad porque es su esencia, es ser anarquista”.

De otro lado, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, pidió que se hagan las respectivas investigaciones “siempre y cuando que las cosas se tramiten dentro de los causes necesarios, pero que no se intente ahora vulnerar esos canales ni esas instituciones y, sobre todo, que quienes investiguen al presidente o quienes investiguen al Pacto Histórico sean personas independientes”.

Ariel Ávila, senador del Partido Verde, considera "que eso es un globo que tira el presidente, pero aquí no va a haber ninguna constituyente de nada. Y si la hubiera, y si existieran las mayorías, en el mejor de los casos eso es en dos años, cuando esté terminando su periodo. Entonces, yo también creo que eso es un globo para agitar esto y sí le pido al presidente que tenemos que calmar esto porque este país está cada día más radicalizado”.

Finalmente, el senador Humberto de la Calle le pidió tranquilidad al presidente Petro. “Nos tenemos que serenar todos. Yo al oído del presidente le diría que esa idea de que hay un golpe blando o que están organizando un golpe para tumbarlo me parece que no tiene asidero. Siempre ha habido locos que quieren tumbar un presidente, pero eso no tiene el significado que el presidente le quiere dar. Lo que el CNE está haciendo es investigar una campaña y todas las campañas pueden ser investigadas”.

