Peñalosa propone consulta para elegir candidato de oposición de cara a elecciones presidenciales

Las movidas políticas de cara a las elecciones presidenciales apenas arrancan, pero ya hay varias que empiezan a sonar. Por un lado, el Centro Democrático analiza un posible quinto nombre, que reemplace al asesinado Miguel Uribe Turbay, en su consulta interna. Y un sector del Pacto Histórico ha manifestado su deseo de que el senador Iván Cepeda sea precandidato en esa colectividad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A estos movimientos se suma la propuesta de Enrique Peñalosa, quien manifestó que ha venido trabajando con un grupo de precandidatos, como Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, entre otros, quienes tienen una intención de “armar una unión” y señaló que hay partidos que están dispuestos a una consulta.

“Esperamos que a este proceso entren todos, Germán Vargas Lleras, Vicky Dávila, con quienes no he hablado, pero es un proceso que nos va a unir a todos”, señaló Peñalosa en Noticias Caracol, que incluso invitó a los precandidatos del Centro Democrático.

Publicidad

Según el exalcalde de Bogotá, la idea es que a finales de noviembre salga una encuesta para que lleguen menos candidatos a las elecciones y, posteriormente, adelantar una consulta en marzo, durante las elecciones de Congreso.

“Aquí vamos todos en condiciones de igualdad. Tenemos que ver lo que nos une, no lo que nos separa”, señaló Peñalosa.

Publicidad

Para el exmandatario de la capital, "el mejor homenaje a Miguel Uribe, de alguna manera fui su padre político, es lograr que tengamos éxito en este proceso. El Centro Democrático puede entrar en esta gran coalición”.

Esta idea es similar a lo que planteó David Luna, precandidato que expuso, en un video publicado en sus redes sociales, que la oposición debe llegue unida a las elecciones; es decir, propone “una mesa nacional” para llegar a “una sola candidatura”.

NOTICIAS CARACOL