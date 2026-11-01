Empalme en el Ministerio del Interior arranca este martes sin los ministros saliente y entrante

El proceso de empalme empezará este martes en el Ministerio del Interior, un empalme que tendrá sin embargo como protagonista la ausencia tanto del saliente ministro Rodrigo Lara como del nuevo, Alejandro Ordóñez. Justamente para el exprocurador son varios los retos en la nueva cartera, por ejemplo las elecciones regionales, sacar a flote la agenda legislativa y crear lazos con distintos sectores políticos.



"Ya este gobierno se equivocó gravemente al no hacer un empalme con el gobierno Petro y hemos visto la cantidad de funcionarios que no saben dónde están parados como ocurrió en el gobierno pasado, entonces eso es un peligro inmenso porque estos dos meses que quedan son dos meses intensísimos", aseguró Juan Carlos Flórez, analista político. Para los expertos, la posición política de Alejandro Ordóñez podría generar resistencia en el Congreso, y es justo aquí donde el gobierno tendrá que apostar todas sus cartas para sacar adelante su agenda legislativa antes de que se acabe este periodo.

El también analista Juan Falkonerth aseguró que "el nombre de Alejandro Ordóñez todavía genera ruido y resistencia en unos sectores que muy posiblemente toque ir a tocar las puertas para conseguir esos votos. Tiene que mantener organizado el gabinete de gobierno y tiene que lograr esa gran interlocución entre el Congreso de la República, entre otros actores significativos". Flórez dice que "este sectarismo puede llevar a que muy fácilmente la gente se alinee contra muchas decisiones del gobierno, no porque esas decisiones necesariamente no les gusten, sino porque no encuentren que el hoy ministro del Interior Alejandro Ordóñez sea capaz de tender puentes hacia diversos sectores políticos".

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El nuevo ministro tendrá un rol clave para medir las fuerzas del gobierno en las elecciones regionales del 2027. "Será estratégico, será una línea central porque él será el encargado también de alguna manera de coordinar esa estrategia y de ver como el gobierno nacional logra expandir sus fuerzas políticas ahora las autoridades territoriales. Eso está en el corazón del presidente Abelardo de la Espriella", dijo Falkonerth.Floréz añadió que "deben estar preparando el plan de desarrollo en el que hay que darle respuestas al descontento creciente en las zonas que vivieron el terremoto y que todavía no ven la posibilidad de pegar siquiera un ladrillo". El analista también dijo que es "una coalición de gobierno que es extremadamente frágil".



El proceso de empalme comienza este martes a las 10:30 de la mañana con el ministro del Interior encargado Iván Cancino, y dentro de los puntos a tratar está el plan de acción para el 2026 y las metas del plan nacional de desarrollo, la ejecución presupuestal y las necesidades para la vigencia del 2027.

