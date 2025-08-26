Las últimas movidas en el Pacto Histórico en la carrera para elegir al candidato a la Presidencia

Las fichas dentro del Pacto Histórico para elegir a su candidato de cara a los comicios del próximo año se están moviendo fuerte. Esta semana se hicieron oficiales los deseos de dos precandidatos para optar por el puesto en la Casa de Nariño y seguir las líneas políticas del presidente Gustavo Petro, quien llegó al mandato con esa colectividad.

El senador Iván Cepeda, desde Nariño, manifestó su intención de ser candidato a la Presidencia de la República, primero siendo precandidato del Pacto Histórico. Aunque apenas va dando sus primeros pasos en ese camino, con algunas visitas a regiones del país, el congresista ha estado en el foco luego de que en primera instancia fuera condenado el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso en el cual es una de las víctimas.

“Hay algunos sectores con críticas válidas al Gobierno, pero también hay un gran respaldo, así lo muestran las encuestas (…). Emprendo este camino luego de recibir la solicitud de varias organizaciones sociales”, manifestó Cepeda en entrevista con France24, señalando que respalda el proyecto político del Gobierno y por eso se lanzó por el Pacto Histórico.



Y este 26 de agosto, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, manifestó que ha decidido inscribir mi nombre como precandidato a la Presidencia por el Pacto Histórico. Adelantó que la consulta popular de esta colectividad se realizará el 26 de octubre.

En el video en el cual manifestó su decisión, dijo que convocaría una constituyente y analizaría el futuro de algunas entidades, como las notarías y las cámaras de comercio. “Petro abrió la puerta del cambio social, nosotros lo haremos irreversible”, manifestó.



¿Quiénes son los otros precandidatos del Pacto Histórico?

Los otros precandidatos del Pacto Histórico que miran a la Presidencia también apuntan a ganar adeptos de cara a la consulta popular. Sin embargo, hay divisiones en esta colectividad en la redefinición de cómo será la elección.

A falta de confirmación de cómo será la lista definitiva para la consulta interna suenan los nombres de Susana Muhamad, exministra de Ambiente; Carolina Corcho, exministra de Salud; Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social; y la senadora María José Pizarro.

