Los problemas de salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras años antes de su muerte

En la tarde del viernes la Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras a los 64 años. El exvicepresidente, exministro y exsenador se encontraba en cuidados médicos domiciliarios desde hacía un tiempo. De acuerdo con la entidad de salud, el exvicepresidente se encontraba bajo su cuidado domiciliario durante las últimas semanas.



El exvicepresidente, que también fue ministro del Interior, ministro de Vivienda y presidente del partido Cambio Radical, murió acompañado de su hija Clemencia y de su nieto Agustín. "Lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, quien durante las últimas semanas se encontraba bajo nuestro cuidado clínico en atención domiciliaria. Esta comunicación se emite de común acuerdo con su familia, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad, y acompañamiento en este momento de dolor", se lee en el comunicado de La Fundación Santa Fe de Bogotá.



Los problemas de salud de Germán Vargas Llegar antes de su muerte

Durante su vida político, Vargas Lleras fue blanco de numerosos atentados contra su vida e integridad, pero los sobrevivió todos. Sus problemas de salud más álgidos comenzaron a presentarse en la última década, poco después de aceptar ser la fórmula a la Vicepresidencia en la reelección de Juan Manuel Santos, en 2014. La fórmula logró mantener el poder en la Casa de Nariño y en diciembre del año siguiente el entonces vicepresidente se colapsó al terminar una intervención durante un evento en Floridablanca, departamento de Santander.



"Bajar el estrés y todo ese factor que tiene él de carga emocional, pero en términos generales salió de la clínica Carlos Ardila Lulle en óptimas condiciones para Bogotá", dijo en ese entonces Jorge León, director de la Clínica Foscal de Bucaramanga, sobre la recomendación de los médicos para el vicepresidente. En enero de 2016 Vargas Lleras fue al quirófano, donde fue intervenido en contra de un meningioma benigno, un tumor que crece en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

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A pesar de sus continuos tratamientos médicos, en 2017 el político renunció a la Vicepresidencia para lanzarse como candidato presidencial en las elecciones del año siguiente con el movimiento Mejor Vargas Lleras y con el aval de su partido, Cambio Radical. En las primeras encuestas se perfilaba como el favorito para reemplazar a Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. Sin embargo, en la primera vuelta Vargas Lleras quedó en el cuarto lugar con poco más de 1 millón 400 mil votos (7,3 % de la votación), detrás de Iván Duque, quien ganaría en segunda vuelta; Gustavo Petro y Sergio Fajardo. (Le puede interesar: ¿Quién fue Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República? Esta fue su vida política).

Tras ese resultado electoral, Vargas Lleras siguió en la escena política, pero en un rol menos público. El 23 de abril de 2025 la Fundación Santa Fe de Bogotá informó que a solicitud del exvicepresidente este fue sometido a una intervención neuroquirúrgica por su continuo deterioro en salud. Al mes siguiente se conoció que Vargas Lleras viajó a la ciudad de Houston, en Texas (EE. UU.), para complementar su tratamiento por un tumor cerebral y poco después fue sometido a una nueva cirugía.



Durante la campaña de las elecciones presidenciales de este año muchos esperaban el regreso de Vargas Lleras a la arena política, indicando que podría ser candidato de su partido Cambio Radical o que tendrían un rol clave en la campaña de alguno de los otros candidatos. El 11 de noviembre del año pasado el exvicepresidente lideró la Convención de Cambio Radical. Una semana antes de las elecciones al Congreso en marzo, Cambio Radical publicó un video con la voz de Vargas Lleras y mostrando varias imágenes buscando impulsar al partido con la imagen del político.

