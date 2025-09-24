Niegan moción de censura contra ministro de Defensa, Pedro Sánchez: así quedó la votación

En la mañana de este miércoles 24 de septiembre fue negada la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con 102 votos por el "No" y solo 20 votos por el "Sí". Sánchez hizo presencia en el recinto, a quien se le vio satisfecho tras la decisión, y posteriormente dio un corto discurso agradeciendo por el respaldo.

Este procedimiento lleva varias semanas en trámite; incluso, el hombre estuvo hace una semana en la Cámara de Representantes dando a conocer los planes y resultados que se han obtenido a nivel nacional en materia de seguridad.

Esta moción de censura, apoyada principalmente por los partidos de oposición al Gobierno, inició tiempo después de que se registrara el atentado en Amalfi y posterior ataque terrorista en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali.



La más reciente intervención de Sánchez aconteció el pasado 17 de septiembre, cuando se presentó una fuerte discusión entre congresistas luego de que se intentara suspender la sesión por supuesta falta de quórum. El altercado inició cuando Jaime Raúl Salamanca pidió verificación de quórum alegando que no se prestaba atención al ministro, lo que generó choques entre partidos y obligó a suspender momentáneamente la intervención del funcionario.

Noticia en desarrollo...