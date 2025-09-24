En vivo
POLÍTICA  / Niegan moción de censura contra ministro de Defensa, Pedro Sánchez: así quedó la votación

Niegan moción de censura contra ministro de Defensa, Pedro Sánchez: así quedó la votación

Con 102 votos por el "No", fue negada esta moción que le hicieron al a la actual cabeza de la cartera de Defensa, luego de los ataques contra la fuerza pública acontecidos en Amalfi y la ciudad de Cali.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de sept, 2025
Nuevo ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez.jpg
Ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez -
Colprensa

