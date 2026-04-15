Partido Conservador anuncia su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia a la Presidencia

Efraín Cepeda, director del Partido Conservador, anunció este miércoles que esa colectividad apoyará la candidatura de Paloma Valencia a la Presidencia de la República. "A partir de este momento el Partido Conservador tiene candidata oficial", afirmó Cepeda, quien aclaró que la decisión fue unánime. El camino que eligió el partido se definió en el Salón de la Constitución del Senado, en el Congreso de la República, donde la bancada y dirigentes del Partido Conservador, que logró 10 curules en el Legislativo y 1,8 millones de votos en marzo, se reunió con la candidata del Centro Democrático.



Cepeda hizo un llamado a los militares del Conservador para que se pongan "al servicio de la candidata". "El Partido Conservador no llega a este proyecto, se mantiene donde siempre ha estado, de lado de las mismas luchas que hemos dado junto a Paloma y su partido durante los últimos años", agregó el director de la colectividad.

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Así, los conservadores se suman al Partido de La U, que ya expresó también su apoyo a Valencia. Cabe mencionar que la candidata uribista avanza en diálogos con el Partido Liberal. Aún se desconoce si otras colectividades como Cambio Radical también apoyarán a la senadora en su aspiración.

Valencia, por su parte, presentó este lunes el 'Plan 10', la propuesta con la que busca "desactivar" los problemas estructurales de Colombia con decisiones enfocadas en el crecimiento económico y acceso a servicios básicos, en caso de ganar las elecciones cuya primera vuelta se realizará el 31 de mayo. En un acto en Bogotá junto a su compañero de fórmula a la Vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, dijo que su programa responde a "una coyuntura crítica que plantea medidas urgentes para evitar que Colombia profundice sus dificultades económicas y sociales".



La fórmula Valencia-Oviedo que, según encuestas ha ganado visibilidad en las última semanas, propone una estrategia de "seguridad total" con fortalecimiento de la fuerza pública, priorizando la lucha contra delitos como la extorsión, reformas para enfrentar la reincidencia en delitos y mayor articulación con la Justicia. La segunda "bomba de tiempo" corresponde a la crisis del sistema de salud por falta de medicamentos y demoras en la atención.



Valencia y Oviedo plantean "resolver en los primeros 100 días de gobierno diez millones de atenciones represadas, destinar recursos para la compra de medicamentos y ajustar el modelo de financiamiento para mejorar la atención a pacientes vulnerables".

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Como tercera problemática, la candidata presidencial advirtió sobre el riesgo de una "crisis energética y un eventual racionamiento eléctrico" si no se toman medidas en ese campo. Para evitarlo, propone reactivar la exploración de hidrocarburos, lo que incluye el 'fracking' y hacer una transición energética "pragmática".

La cuarta es la "caída de la inversión y la crisis de confianza", que limita la generación de empleo y para combatirla propone una reducción de la carga tributaria a las empresas, el fortalecimiento de la estabilidad jurídica y la promoción de exportaciones.

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Finalmente, identificaron a la corrupción como el quinto problema más grande de Colombia por lo que proponen auditorías, uso de tecnología para prevenir irregularidades y sanciones más estrictas para funcionarios y empresas involucradas.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE