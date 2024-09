Petro admite error administrativo en desbalance entre presupuesto de 2023 y 2024

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció en la tarde de este lunes, 23 de septiembre de 2024, un error administrativo de su gobierno relacionado con el presupuesto del 2023 y 2024.

“Hay que decirle la verdad a la ciudadanía. El desbalance entre el presupuesto del 2023 respecto al 2024 se debe fundamentalmente a un error administrativo de mi gobierno”, aseguró el jefe de Estado a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El presidente de la República explicó que, en 2023, el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, expidió un decreto con un “alto porcentaje de anticipos en el impuesto de renta”.

“El anticipo, como su nombre lo indica, es adelantar el pago del impuesto que se pagará en el 2024 en el 2023. Pudo ser menor el anticipo y no se hubieran amplificado los ingresos del 2023, o pudo repetirse la fórmula en el 2024, para anticipar el pago del impuesto del 2025”, adujo Gustavo Petro.

No obstante, el primer mandatario manifestó que él habría “preferido un desmonte gradual del anticipo para no provocar un salto grande en los ingresos de la nación”. En ese sentido, señaló que dicho decreto no fue usado por Ricardo Bonilla, quien reemplazo a Ocampo como ministro de Hacienda.

“No fue así, el ministro Bonilla no usó el decreto de Ocampo y lo que tuvimos fue una captación muy grande de impuestos en el 2023 y una muy baja en el 2024, dado que el pago de impuesto de renta en el 2024 descuenta el anticipo pagado en el 2023”, precisó.

Y añadió que pueden criticar a José Antonio Ocampo o a Bonilla, y por tanto a él, pero sostuvo que “este error administrativo trae unas consecuencias económicas positivas para este año”.

“El año del despegue de la economía productiva de Colombia y un efecto sobre las finanzas que podemos mitigar”, puntualizó.

Hay que decirle la verdad a la ciudadanía. El desbalance entre el presupuesto del 2023 respecto al 2024 se debe fundamentalmente a un error administrativo de mi gobierno.



El presidente Gustavo Petro dice que "la perspectiva del 2025 es muy buena"

Por lo tanto, el presidente afirmó que no hay un desastre en recaudo y enfatizó que existe solo un desfase de tiempo y caja que se puede corregir sin mayor problema.

También subrayó que “hay un efecto económico, negativo en el 2023 porque una mayor carga tributaria en la práctica, al agregar el anticipo, ayudó al estancamiento económico motivado por las altas tasas de interés”.

“Pero, en el 2024, al transformarse en una menor carga tributaria, se ha convertido en un reactivador económico que junto con la caída de la tasa de interés está disparando la economía nacional”, agregó.

Igualmente, aseveró que “la perspectiva del 2025 es muy buena”, porque se tendrá un recaudo creciente, una economía creciente y productiva, y una tasa de interés y de inflación muy bajas”.

“Ojalá el Congreso apruebe el presupuesto y la ley de financiación que es una gran reactivadora económica”, concluyó el mandatario de los colombianos.

Estas explicaciones del presidente Gustavo Petro se dieron en respuesta a unos cuestionamientos que José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda, también a través de X.

“Una de las razones para ajustar el presupuesto de la nación de 2025 es el muy mal comportamiento de las finanzas públicas de 2024. Es el PEOR PRIMER SEMESTRE DE UN AÑO FISCALMENTE EN 20 años en la historia de Colombia”, afirmó Restrepo.

