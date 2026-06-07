Capturan a hombre señalado de secuestrar y abusar de una menor de 4 años en Cali

Autoridades confirmaron la captura en flagrancia de un hombre señalado de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de tan solo 4 años en la capital del Valle del Cauca. El caso, que ha generado profunda indignación, se suma a las más de 400 denuncias por delitos sexuales contra menores registradas este año en Cali.



La historia comenzó cuando el sujeto ofreció 20,000 pesos a la madre de la menor, bajo el pretexto de ayudarla a comprar comida para sus hijos. En las grabaciones de cámaras de seguridad se observa a la mujer y a la menor en una motocicleta junto al hombre.

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Tras dejarlas en la entrada de un supermercado, el individuo convenció a la madre de bajarse para recibir el dinero y adquirir algunos productos. En ese instante, el agresor arrancó con la motocicleta y huyó con la pequeña.

El recorrido del sospechoso

La investigación policial permitió reconstruir el trayecto del secuestro. El hombre tomó a la niña en la comuna 9, barrio Aranjuez, y se desplazó por la Autopista Suroriental hasta conectar con la avenida Circunvalar.



Finalmente llegó a la comuna 18, barrio Altos de los Chorros, donde, según las autoridades, cometió el abuso sexual contra la menor.



La madre reportó de inmediato la desaparición de su hija, lo que activó un operativo de búsqueda. Durante diez horas, la Policía rastreó los movimientos del sujeto gracias a las cámaras de seguridad.

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Luego, hacia las 4:20 de la madrugada, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre la presencia de una niña llorando en la vía pública. La rápida acción de la ciudadanía y de los uniformados permitió rescatarla y trasladarla a un centro asistencial.

El capturado cuenta con antecedentes por delitos sexuales

El hombre detenido ya tenía anotaciones judiciales por delitos sexuales, lesiones personales e injuria. A pesar de este historial, se encontraba en libertad. Ahora deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y secuestro simple.

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En Colombia, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años está contemplado en el artículo 208 del Código Penal. La pena oscila entre 12 y 20 años de prisión, aunque puede aumentar dependiendo del caso y los agravantes.

Por su parte, el secuestro simple, tipificado en el artículo 168, se configura cuando una persona es privada de su libertad mediante retención, ocultamiento o traslado contra su voluntad, sin que exista una finalidad extorsiva. Este delito puede ser sancionado con penas de entre 12 y 20 años de prisión, además de multas que van de 600 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, también dependiendo de las circunstancias del caso.

Noticias Caracol recogió el relato de la madre, quien vive en un pagadiario junto a sus otros hijos. Ella aseguró que nunca desconfió del hombre y que aceptó el dinero pensando en poder pagar el arriendo del día y comprar una bolsa de arroz. “La verdad, trabajamos rebuscando plata para pagar el arriendo. Hay veces vendiendo bombones, hay veces tejiendo chaquiras y así”, expresó un familiar de la menor.

Tras el rescate, la niña permaneció hospitalizada durante una semana y actualmente está bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co