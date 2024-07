Petro dijo ante la ONU que no hay que cambiar Constitución para implementar acuerdo de paz

El presidente Gustavo Petro habló en Naciones Unidas. El mandatario no hizo referencia a una Asamblea Nacional Constituyente y manifestó que no se necesita reformar la Constitución para implementar el acuerdo de paz con las extintas FARC.

“El acuerdo del 2016, y aquí hay una discusión jurídica, no es un cambio de Constitución propiamente, aunque sí implica un acuerdo nacional. Nunca se ha producido, porque medio país votó en contra del proceso de paz. Es un tema de la historia reciente. Medio país que se ha mantenido votando, ya no es la mayoría, lo fue, pero que ha mantenido una coherencia en el sentido de no querer el proceso de paz”, aseguró Petro.

¿No hay recursos para el acuerdo de paz?

El presidente Petro dejó clara su preocupación por la falta de recursos para la implementación del acuerdo de paz.

“Estamos ahorcados. ¿Cómo financiamos el acuerdo de paz? Una declaración unilateral de Estado, que en mi opinión es supraconstitucional”, indicó.

El discurso central del presidente Petro será esta tarde. Hablará de los contratiempos en la implementación de ese acuerdo y estará acompañado por exguerrilleros de las extintas FARC.

El Presidente @petrogustavo participó en la Sesión Peacebuilding Commission de las Naciones Unidas.



Este es un órgano asesor intergubernamental que apoya los esfuerzos de paz en países afectados por conflictos.



El objetivo de la sesión fue presentar las prioridades, éxitos y… pic.twitter.com/JKfEos2C6h — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 11, 2024

Habló también de la lucha antidrogas

El presidente Gustavo Petro aseguró que si esa corporación declarara legal la cocaína, “mañana se acaba la guerra en Colombia”.

Según él mandatario colombiano, “una decisión política convirtió en ilícita, no solamente la sustancia que se podría extraer de esa hoja (de coca) industrialmente hablando, sino a la hoja, y todo eso llevó a una ruptura tan profunda, a un golpe tan violento en las sociedades latinoamericanas, que en el caso colombiano mantiene la guerra actual”.

“Si mañana la comisión de Naciones Unidas sobre drogas dijera ‘la cocaína es legal’, mañana se acaba la guerra en Colombia, así de simple”, aseveró.

Sin embargo, admitió que “ahora eso no es posible por razones políticas, etcétera, o no será en mucho tiempo, y la guerra en Colombia se mantiene”.

