Petro ordena a fuerza pública "suspender envío de comunicaciones" a agencias de seguridad de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro aseguró en su cuenta de X que ordenó "a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad" de Estados Unidos. La medida se mantendrá mientras el gobierno Trump persista en atacar lanchas en el Caribe y en el Pacífico que, supuestamente, transportan droga hacia el país norteamericano.

"La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño", dijo. En la publicación compartió la decisión del Reino Unido, país que también suspendió el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos sobre presuntas narcolanchas en el Caribe porque "no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y cree que son ilegales", según informaron fuentes a CNN.

