En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Petro ordena a fuerza pública "suspender envío de comunicaciones" a agencias de seguridad de EE. UU.

Petro ordena a fuerza pública "suspender envío de comunicaciones" a agencias de seguridad de EE. UU.

El presidente Gustavo Petro dijo que "tal medida se mantendrá" mientras persista "el ataque con misiles a lanchas en el Caribe" por parte del gobierno de Donald Trump.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Petro responde a pedido de retratación de EE. UU. sobre ataque a lancha: "Que nos dé la información"
El presidente Gustavo Petro y su homólogo, Donald Trump.
Colprensa / AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad