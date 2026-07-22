¿Barranquilla, capital alterna de Colombia? Esto propone Abelardo de la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este miércoles que otro de sus proyectos al posesionarse será buscar que la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, sea reconocida como "capital alterna". El futuro mandatario no dio detalles sobre la propuesta, pero escribió que se buscará la denominación con un proyecto legislativo.



"Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista. Un hijo de esta tierra se sentará en pocos días en el Solio de Bolívar. Hace 140 años Colombia no tenía un presidente del Caribe, el último fue el presidente Núñez. Pero yo no voy a cometer el error de Núñez, yo no voy a defender el centralismo que defendió el presidente Núñez ", aseguró el presidente electo en un video compartido en sus redes sociales.

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"Yo voy a defender la descentralización, por eso voy a gobernar desde las regiones con ustedes. Y además de eso, uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se le reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia", agregó De la Espriella. Hasta el momento no se conoce el alcance de la propuesta del futuro mandatario, pero su intención es que se descentralice el país.

En la Constitución Política de Colombia está establecido que la ciudad de Bogotá es su capital, por lo que el Congreso de la República tiene su sede principal allí. Recordemos que la posesión de De la Espriella se busca hacer fuera de la capital, específicamente en el departamento del Cauca, en una guarnición militar, pero el Congreso debe aprobar el traslado ese día para efectuar todo el protocolo de posesión.



"Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado", se lee en la carta magna. Este mismo miércoles, el recién instalado Senado de la República aprobó que De la Espriella puede posesionarse en el departamento del Cauca, pero todavía falta que la Cámara de Representantes vote en su plenaria el próximo martes para ultimar detalles.

