Presidencia de la República reacciona al magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El Gobierno nacional se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien falleció a la 1:56 de la madrugada de este lunes 11 de agosto, según informó la Fundación Santa Fe, donde estuvo internado desde el 7 de junio, día en que fue víctima de un atentado que le causó una grave herida en la cabeza.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde la Presidencia de la República se emitió un breve mensaje en el que lamentó “profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento”.

Otros altos funcionarios del Gobierno nacional también se han pronunciado por este magnicidio, que ha conmocionado al país. Varios colombianos también han expresado su solidaridad con María Claudia Tarazona, esposa del senador.



Verónica Alcocer, primera dama de la Nación

Con profunda tristeza lamento el fallecimiento del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto. Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe como nación. Solo el amor, el respeto y la empatía pueden sanarnos como país.



Vicepresidenta Francia Márquez

Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor. Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política. Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza.



Pedro Sánchez, ministro de Defensa

Lamentamos profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Desde el sector defensa nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les enviamos un abrazo fraterno y sentidas condolencias en este momento de inmensa tristeza e irreparable ausencia. Como nación, la mejor forma de honrar su memoria, es promover la unión y la paz para proteger la vida y la democracia en cada rincón del país. Junto a la Fiscalía, nuestras instituciones seguirán trabajando arduamente para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de este atentado, y no permitiremos que los violentos intimiden o silencien las voces políticas que requiere nuestra democracia. Miguel Uribe Turbay no será olvidado; su voz vivirá en cada esfuerzo por un país libre, justo, más unido y en paz. Q.E.P.D, senador Miguel Uribe.



Ministerio de Justicia

Con profundo pesar, el Ministerio de Justicia y del Derecho expresa sus condolencias por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Acompañamos a su esposa, su hermana, su hijo, así como a toda su familia, equipo de trabajo, grupo político, amigos y simpatizantes, con la esperanza de que su sueño de ver una Colombia mejor se haga realidad.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL