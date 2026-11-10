Expedición de pasaporte colombiano: Gobierno explica medida tras suspensión de nuevos contratos

La Presidencia de la República explicó la medida temporal para continuar con el servicio de expedición de pasaportes luego de que se suspendiera la ejecución de los contratos relacionados con el nuevo modelo. El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, dijo que "la expedición de pasaportes en Colombia atraviesa una transición contractual que exige decisiones oportunas".

Soto dijo que el Gobierno adoptó "una medida temporal para mantener el servicio, proteger la seguridad de los documentos de viaje y evitar que los ciudadanos terminen pagando las consecuencias de una dificultad administrativa y judicial" con respecto a la expedición de pasaportes. "La Cancillería declaró la urgencia manifiesta mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026 con el propósito de garantizar la continuidad del servicio. Esta figura prevista en nuestro ordenamiento jurídico permite responder a circunstancias excepcionales en las que la continuidad de un servicio exige a situaciones inmediatas", explicó.

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El vocero aseguró que esta medida no implica la desaparición de las obligaciones de transparencia ni los mecanismos de control sobre la contratación pública. "La Cancillería solicitó una cotización a Thomas Greg & Sons de Colombia, empresa que prestó el servicio hasta el 31 de julio de 2026. Su propuesta fue presentada conjuntamente con Thales Dis Colombia bajo una unión temporal, la unión temporal Documentos de Viaje 2027. La operación transitoria se plantea por un periodo de 15 meses, mientras se adelanta una licitación pública para seleccionar el operador que será el definitivo", agregó.

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Además, el vocero explicó varias de las razones de esta disposición: "La finalidad de esta medida es que los colombianos puedan seguir tramitando sus pasaportes en el territorio nacional y a través de los consulados habilitados en el exterior. La propuesta contempla un plazo de máximo 20 días hábiles para reiniciar la operación. Es importante entender muy bien esta cifra. Corresponde al reinicio operativo previsto. No significa que cada ciudadano recibirá su pasaporte dentro de esos 20 días".

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También dijo que la propuesta económica conserva los mismos valores unitarios de las vigencias anteriores, es decir, no habrá un incremento en las tarifas de los pasaportes. Además, explicó que actualmente circulan dos diseños de pasaporte colombiano que conservan su validez y que "introducir un tercer diseño de manera transitoria podría añadir complejidad a los controles migratorios internacionales".

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"Mantener la continuidad del esquema documental busca facilitar las verificaciones y evitar cambios innecesarios mientras se supera esta etapa. Pero debemos ser claros en que la contratación temporal no significa que los pasaportes expedidos anteriormente pierdan automáticamente su validez. ¿Y qué viene después? La solución transitoria no reemplaza la licitación pública. ni resuelve por sola todas las cuestiones relacionadas con el modelo definitivo. Su propósito es ganar el tiempo necesario para que la Cancillería adelante ese proceso sin poner en riesgo la continuidad del servicio", añadió Soto en sus declaraciones desde Presidencia.

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