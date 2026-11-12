Corte Constitucional ordena a magistrado Jorge Enrique Ibáñez rectificar declaraciones

La Corte Constitucional falló una tutela en contra de Jorge Enrique Ibáñez, actualmente magistrado de esa misma sala, que fue tutelado por su hijo al que reconoció tiempo después de nacer según él. Todo parte de una investigación y unos audios publicados en el medio Casa Macondo, en los que el magistrado aseguró que su hijo había sido producto de un presunto abuso de Yolanda Inés Robles y que solo con una prueba de ADN lo reconocería



"Aparece como consecuencia de una conducta, de la que yo fui víctima... digamos es una víctima de abuso sexual por parte de una señora, porque la mamá este muchacho que me lleva como 10 o 13 años, creo que unos 13 años, siendo yo estudiante de primer año de derecho, pero yo siendo a su torno político joven muy joven se empezó a ser una perseguidora y finalmente me encontré aquí en Bogotá, me invitó a que nos tomamos algo y seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión", aseguró Ibáñez en una entrevista para Casa Macondo.

De acuerdo con lo dispuesto por la Corte, el magistrado debe rectificar estas afirmaciones en tres días para subsanar la vulneración de los derechos a la honra, el buen nombre intimidad y a una vida libre de violencias de Yolanda Inés Robles y de su hijo. La Corte también ordenó que la publicación realizada por el medio de comunicación que hizo la investigación sobre este caso no sea borrada.

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"Aplaudimos esa decisión de la Corte. Allí en esta historia titulada 'Presidente de la Corte Constitucional acusa a la madre de su primogénito de haberlo drogado y abusado sexualmente' podrán encontrar todos los audios de esta entrevista que el magistrado me concedió a mí. Que luego dijo que no que se trataba de una conversación informal, que él no sabía que estaba hablando con un periodista, que era una charla de amigos yo no soy amigo del magistrado yo me le presenté como periodista le solicité la entrevista y en el marco de esa entrevista fue que él dijo todo lo que dijo sobre la madre de su hijo primogénito", aseguró Barrientos.



El medio Casa Macondo advirtió que por cuenta de sus investigaciones fueron blanco de una inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación, en donde sostienen que el organismo examinó unos documentos claves en una investigación que implica a un abogado.

