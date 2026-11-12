Cuestionan al Fondo Milagro por baja ejecución de recursos para la reconstrucción tras terremoto

Tres meses después del terremoto de 7.4 que golpeó al país, la reconstrucción genera preguntas. En el Congreso de la República, los representantes volvieron a pedir explicaciones sobre el manejo de los recursos del Fondo Milagro, que por tercera vez no asistió su gerente. "Queremos apoyar al Gobierno nacional, pero necesitamos respuestas urgentes", aseguró Jesús Armado Bedoya, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático.



En las respuestas enviadas al Congreso, el fondo reportó un presupuesto aprobado de 624.656 millones de pesos para intervenciones urgentes. Sin embargo, los procesos contractuales adelantados suman 7.440 millones destinados principalmente a demoliciones e interventorías en Pereira y Cali. Esto representa el 1,19% del presupuesto aprobado. Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella defendió la gestión. "En materia de vivienda, ya tenemos proyectada la construcción de 834 casas nuevas y el mejoramiento de 3.504 viviendas", aseguró el mandatario.

Entre tanto, Transparencia por Colombia, alerto sobre falta de información. "Venimos haciendo un llamado permanente al Gobierno nacional para que el Fondo Milagro se rodee de esos instrumentos justamente de transparencia, de trazabilidad, de acceso a la información", dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

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Otro cuestionamiento es el costo del equipo que administra ese fondo. En respuesta a un derecho de petición radicado por el senador Duvalier Sánchez, el fondo informó que tiene 26 personas vinculadas. El gerente recibe 39.441.000 mensuales y el secretario privado y cuatro directores, 36 millones cada uno. En los municipios afectados la preocupación es otra. Algunos mandatarios locales no ven una respuesta efectiva del Fondo Milagro. "Todavía no tenemos inversión del Fondo Milagro en nuestro municipio. Queremos ser muy sinceros en eso. Hoy el subsidio que le envía el Gobierno nacional a las personas que lo perdieron todo, que es el de arrendamiento", dijo en una entrevista Geyson Perea, alcalde de Unión Panamericana, en el Chocó.



"Estos afectados están esperando que el Gobierno nacional, a través del Fondo Milagro les diga cuánto va a ser el apoyo de económico y cuándo se le va a entregar", dijo Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el devastador terremoto. El plan anunciado por el fondo contempla la construcción de 834 viviendas nuevas y el mejoramiento de otras 3.504.

