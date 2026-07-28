Presidente Gustavo Petro anuncia acciones penales contra Angie Rodríguez

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que tomará acciones penales contra Angie Rodríguez, quien actualmente dirige el Fondo Adaptación, luego de las revelaciones que hizo sobre una supuesta red de corrupción en el Gobierno saliente. Petro, en un extenso mensaje en su cuenta de X, señaló que Rodríguez lanzó un "ataque calumnioso" en su contra y su gestión. "Solo atacaré a Angie, penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada", afirmó el jefe de Estado, quien afronta un nuevo escándalo de presunta corrupción a pocos días de terminar su mandato, el 7 de agosto, por un caso que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero y que subió de tono precisamente tras denuncias de Rodríguez y la intervención de la Fiscalía.

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Según las denuncias, las hermanas Guerrero ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en distintas entidades del Estado mediante el pago de comisiones y anticipos, aprovechando supuestos contactos dentro del Gobierno nacional. El esquema contemplaba el cobro de un millón de pesos por una reunión inicial con Juliana Guerrero, un anticipo de 200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10% sobre el valor de los contratos adjudicados, según una investigación publicada por la revista Semana. El caso adquirió otra dimensión el domingo por la noche cuando Rodríguez, una funcionaria que fue cercana a Petro, aseguró que "había advertido personalmente al mandatario sobre el poder e influencia" que ejercía Juliana Guerrero en el Ejecutivo.

Rodríguez afirmó que fue "la única funcionaria que alertó al mandatario sobre esa situación" y sostuvo que incluso existía un decreto para retirar a Guerrero del cargo de representante del mandatario en la junta de la Universidad Popular del Cesar, pero que el documento "nunca fue firmado por el jefe de Estado", sostuvo en una entrevista con noticias RCN. Luego de esas declaraciones, Petro ordenó este lunes el cese de Rodríguez, a quien tachó de "gran manipuladora" y agregó que es "una paciente siquiátrica" que encontró eco en "la perversión de la prensa tradicional" que en su opinión, busca desacreditarlo.



Petro se desmarcó de las acusaciones e insistió en que la Fiscalía debe esclarecer los hechos, al afirmar en un mensaje publicado en X que, si empresarios entregaron dinero a cambio de supuestas gestiones para obtener contratos, "dieron dineros como pendejos" y que, de comprobarse las denuncias, se trataría de una estafa cometida por particulares y no de una actuación de su Gobierno.



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