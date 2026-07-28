“Un presidente no puede actuar como bodeguero”: Lara sobre Petro por mensaje contra Angie Rodríguez

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, dialogó con Noticias Caracol sobre la conversación que tuvo con Angie Rodríguez, funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro que ha denunciado hechos de corrupción que hay alrededor de Juliana Guerrero, la presunta transferencia irregular que se ordenó desde el Fondo de Adaptación de un billón de pesos a 9 días de que se acaba la actual administración y las amenazas de muerte que, asegura, ha recibido.

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“Por instrucciones precisas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, yo me comuniqué con la doctora Angie Rodríguez junto con el director de la UNP designado, Didier Blanco, y allí pudimos oír básicamente varios hechos que nos parecieron muy graves”, aseguró el alto funcionario. (Lea también: Angie Rodríguez dice que Gustavo Petro es su "mayor victimario" en entrevista con Blu Radio)



Pide que la Policía y la Fiscalía la protejan

Lara consideró muy graves las denuncias de Rodríguez “en primer lugar, porque provienen de una altísima funcionaria del Estado, una persona que fue depositaria de toda la confianza del presidente de la República porque se desempeñó como secretaria general de la Presidencia y es la directora de uno de los fondos más grandes del Estado. Y ella argumenta básicamente que hay unas presiones muy grandes para hacer unos traslados de recursos y contratarlos en 9 días, 1 billón de pesos contratados en 9 días, lo cual es, perdóname que lo diga de esta manera, es sórdido, es grotesco, y no puede tener sino un afán y una motivación corrupta, porque nadie contrata saliendo 1 billón de pesos a la carrera a menos que quiera direccionarlos”.

“En segundo lugar, también nos contó efectivamente de amenazas y de presiones que está recibiendo por parte de la Presidencia de la República, e incluso se refirió al presidente de la República. Entonces, la obligación del gobierno entrante es escucharla y una vez el gobierno tome posesión el 7 de agosto, brindarle y ofrecerle todas las condiciones de seguridad para que ella pueda narrar y contar estos hechos ante los órganos de control y la justicia, que es donde corresponde”, dijo, por lo que cuestionó a la actual dirección de la UNP, que “se ha manejado con un criterio político, se premia con esquemas a los amigos, se castiga con retaliación retirando esquemas a los opositores. Nosotros estamos pidiendo aquí que esto no se maneje de esa manera y le pedimos a la Policía incluso que pueda tomar cartas en el asunto porque los hechos son muy graves, o por qué no, a la Fiscalía en materia de protección de testigos si esto avanza básicamente en ese organismo”. (Lea también: Angie Rodríguez habla de Juliana Guerrero y una “red de mujeres que creía que mandaba” en Palacio)



Lara pide a funcionarios del Fondo de Adaptación no trasladar dinero

El ministro designado reiteró que las denuncias “provienen de un testigo calificado desde muchos puntos de vista porque fue secretaria general de la Presidencia de la República. Nadie que no ostente cercanía y toda la confianza por parte del primer mandatario se desempeña en un cargo de esa naturaleza. Eso lo hace pues un testigo calificado”.



Por ello, instó a no trasladar el billón de pesos solicitado por el gobierno actual: “La obediencia al superior jerárquico no exime de responsabilidad, sobre todo cuando la cabeza de esa entidad está alertando sobre irregularidades en ese traslado. Entonces, mi llamado es a los funcionarios esas que no terminen empapelados más adelante por cumplir estas órdenes espurias. Es que a quién se le ocurre contratar 1 billón de pesos en 9 días. Es francamente grotesco lo que estamos observando”.



“Me parece muy repudiable que se publique la historia clínica de una funcionaria”

Lara también cuestionó a Petro, señalando que “un presidente que insulta y que trata con procacidad, no entiende ni la dignidad ni la altura que exige el cargo que todavía ocupa al hacer público el historial médico de Angie Rodríguez”.



“Un presidente no puede obrar y actuar como un bodeguero en redes sociales. Es decir, no puede estar insultando. El otro día me dijo que yo era un fascista y que tenía la bandera de la esvástica. Es tan grotesco que francamente no sabía qué responderle. Eso no es propio de un presidente de ninguna manera, digámoslo así de claro”, agregó, insistiendo en que le “parece muy repudiable que se publique la historia clínica de una funcionaria que hace denuncias de corrupción en un gobierno”.

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Sobre las amenazas que ha denunciado Angie Rodríguez, expresó que el relato de ella “fue aterrador. Sí, en efecto, lo hizo público. Ella me contó básicamente que en efecto él (Petro) le recordó su pasado guerrillero, como una forma velada de intimidación; también le recordó la intrusión armada de unos hombres a la residencia de sus papás. Todo esto termina proviniendo de un hombre tan poderoso como el presidente de la República. Sin duda una amenaza velada o directa, tal vez incluso”. (Lea también: Presidente Petro pide declarar insubsistente a Angie Rodríguez y arremete contra ella)

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