¿Cómo será la posesión de Abelardo De La Espriella si se realiza en Cali? Arena USC, el escenario

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que quiere que la ceremonia de su investidura, el próximo 7 de agosto, se haga en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, la principal ciudad del suroeste del país. "Le solicito a la Cámara de Representantes (...) que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia", dijo el mandatario electo.

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En un principio, De la Espriella quería asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano, pero ahora se decantó por Cali. "Inicialmente había previsto realizar mi posesión en Popayán (...) sin embargo las condiciones climáticas derivada de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de esa ceniza pueden generar sobre la operación logística, me obligan a tomar una decisión responsable", dijo.

De esta manera, el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, partido que acompaña al presidente electo, manifestó que el lunes se radicó la proposición modificatoria que le solicita al Senado sesionar el 7 de agosto desde Cali, para realizar la posesión. Así las cosas, adelantó que la discusión se llevaría a cabo entre martes y miércoles. Carol Borda, de ese mismo movimiento político, señaló que también presentó la proposición ante la Cámara de representante, discusión que se tendrá que dar esta misma semana.



¿Qué se conoce de la ceremonia de posesión si la sede es Cali?

Aunque los trámites administrativos en el Congreso son los que deben dar aval al presidente electo Abelardo de la Espriella para posesionarse en Cali, ya se han conocido algunas determinaciones sobre cómo sería la investidura.

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El equipo de De la Espriella adelantó este martes su segunda reunión con la Arena USC en Cali para llevar a cabo la ceremonia en ese lugar, que tiene aforo para 2.200 personas. Se trata de un centro de eventos multifuncional ubicado dentro del campus de la Universidad Santiago de Cali.

Una vez se posesione, visitaría el batallón Pichincha, que solo queda a unos cuantos metros del sitio, para saludar a los militares y se contempla realizar un primer consejo de seguridad.

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De la Espriella ha dicho que quería tomar posesión del cargo en un batallón para hacerle un homenaje "a los verdaderos héroes de la patria" y aseguró que su compromiso "permanece intacto". "Cumpliré, en colaboración armónica con el Congreso de la República, la palabra que le di a los colombianos: quiero que mi posesión siga siendo el homenaje que prometí a quienes durante décadas han defendido la libertad, la democracia y la institucionalidad", expresó.

Sobre la decisión de que su posesión se realice en esa zona del país, el presidente electo ha manifestado que “es una región que ha sufrido como pocas los embates del narcoterrorismo" y añadió que una vez asuma la Presidencia su primer consejo de seguridad lo hará en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

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