En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Tribunal de Cundinamarca suspende provisionalmente al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián

Tribunal de Cundinamarca suspende provisionalmente al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián

La decisión tiene relación con una demanda presentada en la que se sostiene que la designación de Florián vulnera la exigencia legal de que al menos el 50% del gabinete de Gobierno esté compuesto por mujeres.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:15 p. m.
Comparta en:
Juan Carlos Florián, nuevo ministro de Igualdad y Equidad.
Juan Carlos Florián, nuevo ministro de Igualdad y Equidad.
Ministerio de Igualdad

Publicidad

Publicidad

Publicidad