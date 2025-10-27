En vivo
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
¿Qué le espera al Pacto Histórico en consulta de marzo luego de que Iván Cepeda ganara?

Con más de 2.700.000 personas que salieron a participar, el senador se quedó con 1.540.391 de los votos. Aunque algunos analistas dicen que Cepeda “llega muy fortalecido frente a una consulta, ahora sí, interpartidista del Frente Amplio”, otros recalcan que en Bogotá “ha disminuido el apoyo”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
