"Se impone la democracia y hay que obedecerla": Petro sobre resultados de consulta del Pacto

El presidente Gustavo Petro se refirió a los resultados de la consulta del Pacto Histórico, colectividad que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022. En un breve mensaje, el mandatario señaló que "se impone la democracia y hay que obedecerla".

Petro también señaló que "el pueblo ha elegido libre". En su mensaje, el cual está acompañado por una imagen con la amplía ventaja de Iván Cepeda sobre Carolina Corcho, añadió que "ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante".

El senador Iván Cepeda tiene el 64,40 por ciento de los votos (1.028.951), mientras que su rival, Carolina Corcho, sumó 29,54 por ciento (472.062). Estos números son los que arroja el avance 21 de la Registraduría con 17.494 mesas procesadas, de 20.000.



